Cloudflare çöktü: İnternet erişimi dünya genelinde aksıyor

Bugün dünya genelinde milyonlarca kullanıcı, popüler web siteleri ve çevrimiçi hizmetlere erişimde ciddi sorunlar yaşamaya başladı.

Geniş çaplı aksaklığa Cloudflare'in küresel ağında ortaya çıkan teknik bir sorun neden oldu. İnternet kesintileri TSİ 14.40 itibarıyla gözlemlenmeye başladı.

Donanım Haber'in aktardığına göre, önde gelen internet altyapı ve güvenlik hizmetleri sağlayıcılarından Cloudflare de sorunun ciddiyetini doğruladı. Şirket, TSİ "Cloudflare Global Network'te sorunlar yaşadığını" ve bu durumun potansiyel olarak birden fazla müşteriyi etkilediğini bildirdi.

SORUNUN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Cloudflare ekipleri, sorunun kaynağını anlamak ve etki alanını belirlemek üzere acil bir soruşturma başlattı. Sorunla ilgili yeni detaylar ortaya çıktıkça kamuoyuna bilgi verileceği belirtildi.

Yapılan açıklamada, "Cloudflare, birçok müşteriyi etkileyen bir sorunu fark etmiş ve araştırmaktadır: Yaygın 500 hataları, Cloudflare Dashboard ve API de çalışmamaktadır. Sorunun tam etkisini anlamak ve sorunu gidermek için çalışıyoruz. Kısa süre içinde daha fazla güncelleme paylaşılacaktır" ifadelerine yer verildi.