Cloudflare çöktü, internet kilitlendi: Özür açıklaması geldi

Dünya genelinde birçok internet hizmetini etkileyen geniş çaplı Cloudflare kesintisinin ardından şirketten açıklama yapıldı.

Cloudflare, yaşanan sorunun kendi sistemlerinde otomatik olarak oluşturulan bir yapılandırma dosyasının beklenenden büyük olması nedeniyle çıktığını ve bunun sunucuların çalışmasını durdurduğunu duyurdu.

Cloudflare, resmi blogunda yayınladığı açıklamada, kesintinin harici bir saldırı ya da kötü niyetli bir faaliyet sonucu olmadığına özellikle vurgu yaptı:

“Bu durumun kötü amaçlı bir faaliyetin sonucu olduğuna dair hiçbir kanıt yok.”

Şirket ayrıca, internet trafiğinin büyük bölümünün kendi altyapısından geçtiğini hatırlatarak, yaşanan kesinti nedeniyle kullanıcılarından ve müşterilerinden özür diledi:

“Bugün sizleri hayal kırıklığına uğrattık. Cloudflare hizmetleri kritik öneme sahiptir ve herhangi bir kesinti kabul edilemez.”

KESİNTİ BİRÇOK PLATFORMU ETKİLEDİ

Kesinti, Türkiye saatiyle yaklaşık 14.30 sularında başladı. Kullanıcılar Downdetector üzerinden ChatGPT, X, Zoom, Canva ve çeşitli web hizmetlerine erişimde sorun bildirdi. Financial Times ve AP’nin haberlerine göre Cloudflare arızası, dünya genelinde binlerce site ve servisi doğrudan etkiledi.

Bazı kullanıcılar “500 Internal Server Error” gibi hata mesajlarıyla karşılaşırken, birçok uygulamada geçici bağlantı sorunları yaşandı.

Cloudflare, sorunun giderildiğini açıklasa da bazı hizmetlerin yeniden çevrim içi olurken kısa süreli hatalar verebileceğini belirtti.

SALDIRI DEĞİL, YAPILANDIRMA HATASI

Cloudflare, kesintinin “tehdit trafiğini işlemek için üretilen bir yapılandırma dosyasının beklenenden daha büyük olması” nedeniyle sistemde bir çökme tetiklediğini belirtti. Bu dosyanın, platformun çekirdek bileşenlerinden birinin yükünü kaldıramaması sonucu sorun büyüdü.

HİSSELER DÜŞÜŞ YAŞADI

Kesintinin ardından Cloudflare’ın hisseleri TSİ 18.00 itibarıyla yaklaşık yüzde 3 değer kaybı yaşadı.

ART ARDA GELEN DEV SERVİS KESİNTİLERİ

Son aylarda Amazon Web Services (AWS) ve Microsoft Azure gibi büyük altyapı sağlayıcılarında yaşanan benzer sorunlara işaret eden siber güvenlik uzmanları, büyük platformlara olan yoğun bağımlılığın sistemik risk oluşturduğunu belirtiyor.