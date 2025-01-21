Club Brugge-Juventus maçı hangi kanalda, saat kaçta? Kenan Yıldız oynayacak mı?
Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta Juventus deplasmanda Club Brugge ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise Club Brugge-Juventus maçı hangi kanalda, saat kaçta araştırmasını yapıyor. 11 puanla 14. sırada yer alan Juventus Şampiyonlar Ligi'nde son sekize kalmak için Club Brugge'ye konuk olacak. Maç için geri sayım başlamışken milli oyuncumuz Kenan Yıldız oynayacak mı sorusu gündemde. Peki, Club Brugge-Juventus maçı hangi kanalda, saat kaçta? Kenan Yıldız oynayacak mı? İşte detaylar!
Juventus ile Club Brugge Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında karşı karşıya geliyor. Club Brugge-Juventus maçı hakkında futbolseverler Club Brugge-Juventus maçı hangi kanalda, saat kaçta sorularını gündeme getiriyor. Play-off'a kalmak için mücadele veren Juventus 11 puanla 14. sırada yer alırken Club Brugge 10 puanla 19. sırada yer alıyor. Peki, Club Brugge-Juventus maçı hangi kanalda, saat kaçta? Kenan Yıldız oynayacak mı? İşte ayrıntılar!
CLUB BRUGGE-JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında gerçekleşecek Club Brugge-Juventus maçı 21 Ocak 2025 Salı günü Türkiye saatiyle saat 23.00'da başlayacak. Maçı Fransız hakem Benoit Bastie yönetecek.
CLUB BRUGGE-JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?
Jan Breydel Stadyumu'nda oynanacak Club Brugge-Juventus maçı TRT Spor kanalından canlı yayınlanacak.
CLUB BRUGGE-JUVENTUS MAÇI MUHTELEMEL 11'LER
Club Brugge-Juventus maçında forma giymesi beklenen muhtemel 11'ler şu şekilde:
- Juventus: Di gregorio, Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso, Locatelli, Thuram, Kenan, McKennie, Gonzalez, Koopmeiners
- Club Brugge: Mignolet, Sabbe, Ordonez, Mechele, De Cuyper, Onyedika, Jashari, Vetlesen, Skoras, Vanaken, Jutgla.
KENAN YILDIZ OYNAYACAK MI?
Juventus forması giyen Kenan Yıldız Club Brugge maçında 11'de başlayarak oynaması bekleniyor.
KENAN YILDIZ SON MAÇTA 46 DAKİKA SÜRE ALDI
Seri A'da Milan ile dün oynanan maçta ilk 11'de başlayan milli oyuncu Kenan Yıldız 46 dakika süre almıştı.