Club Brugge-Juventus maçı hangi kanalda, saat kaçta? Kenan Yıldız oynayacak mı?

Juventus ile Club Brugge Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında karşı karşıya geliyor. Club Brugge-Juventus maçı hakkında futbolseverler Club Brugge-Juventus maçı hangi kanalda, saat kaçta sorularını gündeme getiriyor. Play-off'a kalmak için mücadele veren Juventus 11 puanla 14. sırada yer alırken Club Brugge 10 puanla 19. sırada yer alıyor. Peki, Club Brugge-Juventus maçı hangi kanalda, saat kaçta? Kenan Yıldız oynayacak mı? İşte ayrıntılar!

CLUB BRUGGE-JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında gerçekleşecek Club Brugge-Juventus maçı 21 Ocak 2025 Salı günü Türkiye saatiyle saat 23.00'da başlayacak. Maçı Fransız hakem Benoit Bastie yönetecek.

CLUB BRUGGE-JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Jan Breydel Stadyumu'nda oynanacak Club Brugge-Juventus maçı TRT Spor kanalından canlı yayınlanacak.

CLUB BRUGGE-JUVENTUS MAÇI MUHTELEMEL 11'LER

Club Brugge-Juventus maçında forma giymesi beklenen muhtemel 11'ler şu şekilde:

Juventus: Di gregorio, Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso, Locatelli, Thuram, Kenan, McKennie, Gonzalez, Koopmeiners

Di gregorio, Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso, Locatelli, Thuram, Kenan, McKennie, Gonzalez, Koopmeiners Club Brugge: Mignolet, Sabbe, Ordonez, Mechele, De Cuyper, Onyedika, Jashari, Vetlesen, Skoras, Vanaken, Jutgla.

KENAN YILDIZ OYNAYACAK MI?

Juventus forması giyen Kenan Yıldız Club Brugge maçında 11'de başlayarak oynaması bekleniyor.

KENAN YILDIZ SON MAÇTA 46 DAKİKA SÜRE ALDI

Seri A'da Milan ile dün oynanan maçta ilk 11'de başlayan milli oyuncu Kenan Yıldız 46 dakika süre almıştı.