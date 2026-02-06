ClubHouse Bebek'e narkotik operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında ClubHouse Bebek'e operasyon düzenlendi.

Oyuncu ve iş insanı Menderes Utku'nun sahibi olduğu ClubHouse Bebek'e düzenlendiği duyurulan operasyona 100 polis ile beş K-9 arama köpeği katıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, karar sonrası iş yerinde, narkotik dedektör köpekleriyle arama yaptı.

Ekipler, arama işlemlerinin ardından iş yerinden ayrıldı.