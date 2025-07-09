CMK ve TRT Kanunu’nda değişiklik: Dava TRT’den nasıl yayınlanacak?

CHP’nin talebi ve TBMM’ye sunduğu Kanun Teklifi ile gündeme gelen, “İBB Davası’nın TRT’den canlı yayınlanması”na MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan da yeşil ışık yaktı. Partisinin grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını cevaplayan AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'nin, “Dava canlı yayınlansın” çıkışıyla ilgili, “Bana göre gayet güzel bir takdirdir, hayrolur” ifadelerini kullandı.

İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’na yönelik yolsuzluk suçlamasıyla görüşecek davanın TRT’den yayınlanmasına yönelik yapılan açıklamaların ardından, “Bunun için ne gerekiyor?” sorusu gündeme geldi.

CMK’DE DEĞİŞİKLİK

Kamuoyunda, “İBB Davası” olarak bilinen Ekrem İmamoğlu’nun yargılanacağı davanın TRT’den yayınlanması için 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 183’üncü maddesinin değiştirilmesi gerekiyor. Maddeye, kovuşturma evresindeki açık duruşmanın, sanık ve suçtan zarar görenlerin talep ve rızasıyla TRT’den yayınlanabilmesine yönelik ek bir madde eklenmesi bekliyor. Bu kapsamda, her türlü altyapının TRT ve Adalet Bakanlığı’nca sağlanabileceği belirtiliyor.

CMK’de yapılacak değişikliğin yanı sıra Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu’nun 21’inci maddesinin de değiştirilmesi öngörülüyor. Maddeye, “5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 183’üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre ilgili mahkeme tarafından karar verilen yayınlar, Kuruma tahsis edilen ve Türkiye genelinde yayın yapan TV kanallarından birinde, herhangi bir ücret alınmaksızın, başka bir makamın iznine gerek olmaksızın gerçekleştirilir” cümlesinin eklenmesi bekleniyor.



Yayınlara yönelik esas ve usullerin ise Adalet Bakanlığı ve TRT’nin birlikte hazırlayacağı bir protokolle düzenleneceği belirtiliyor.