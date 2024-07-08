CMS emekçileri: İşten atmalar yasaklansın

Emek Servisi

Türkiye’nin en büyük jant üreticilerinden olan CMS Jant ve Makine Sanayi AŞ’de son yıllarda büyük bir işçi kıyımı yaşandı. Son 1,5 yılda bini aşkın işçi ihbar hakları gasp edilerek işten çıkarıldı. İzmir Gaziemir’de yer alan Ege Serbest Bölge (ESBAŞ) önünde bir araya gelen CMS işçileri burada gerçekleştirdikleri basın açıklamasıyla yaşananları protesto etti.

Açıklamayı okuyan CMS işçilerinden Kutluhan Açıkkaşlı, “Bizler CMS işçileriyiz. Yaklaşık 1,5 senedir CMS Jant fabrikasında artan haksız ve hukuksuz uygulamalara karşı ses yükseltiyoruz. Çünkü CMS'de yaşanan her haksızlık birçok fabrikada artan geçim zorluğu ile beraber birçok işçiye dayatılmaktadır. CMS'de son 1,5 yılda binden fazla işçi işten ihbarsız şekilde atıldı, bununla ilgili tek gerekçe olarak ise ‘biz CMS şirketi olarak ihbar vermiyoruz ya kabul edin ya da tazminatsız işten atarız sizi’ deniyor. Tek fabrikadan 4 fabrikaya yükselen bu devasa zenginlik CMS işçilerinin omuzlarında büyürken CMS işçilerine bel-boyun fıtığı, stres, baskı ve işsizlik kalıyor” ifadelerini kullandı.

Çeşitli siyasi partilerin, derneklerin ve grevi devam eden Lezita işçilerinin destek verdiği eylemde “İşten atmalar yasaklansın” ve “İhbar hakkımız gasp edilemez” sloganları atıldı.