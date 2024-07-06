CMS işçileri işten atmalara karşı bir araya geliyor

İzmir’in farklı ilçelerinde faaliyet gösteren CMS Jant fabrikalarında son 1,5 yılda yüzlerce işçi işten çıkarıldı. İşten çıkarılan CMS işçileri, 7 Temmuz Pazar Saat 14.30’da Gaziemir ESBAŞ girişinde bir araya gelerek açıklama yapacak.

İzmir'de Çiğli, Bornova ve Gaziemir'de faaliyet gösteren CMS Jant fabrikalarında son 1,5 yılda binden fazla işçi işten çıkarıldı.

Emekçileri kıdem, ihbar tazminatını ve işsizlik maaşından yoksun kılan Kod-46 kapsamında olan "işverenin niyetini kötüye kullanma" gerekçesiyle işten atıldığı öğrenildi.

CMS işçileri, 7 Temmuz Pazar günü saat 14.30’da Gaziemir ESBAŞ girişinde buluşarak işten çıkarmaları protesto edecek. Öte yandan basın açıklamasına Lezita’da işten çıkarılan işçilerin de katılarak destek vereceği belirtildi.

İşten atılan CMS işçileri tarafından yapılan çağrıda, işten çıkarmalarda ihbar tazminatları, rapor günleri gasp edildi, arabulucu sözleşmesinin fabrika içinde imzalanmasına kadar her türlü yasal zemin sonuna kadar çiğnendiği vurgulandı.

Emekçilere yönelik saldırının her alanda giderek arttığı belirtilen çağrıda, “Topyekûn saldırılara topyekûn karşılık vermeden, sesimizi her noktada birleşik şekilde yükseltmeden bu girdabı aşmamız zor olacaktır. İşte bu yüzden 7 Temmuz pazar günü Gaziemir ESBAŞ önünde CMS işçilerine ve tüm işçilere sesleneceğimiz basın açıklamasına işçi ve emekçileri, emek dostlarını davet ediyoruz” denildi.