CMS patronu işçi kıyımına başladı

Berkay SAĞOL

İzmir'de Çiğli, Bornova ve Gaziemir'de faaliyet gösteren CMS Jant fabrikalarında son 1,5 yılda binden fazla işçi işten çıkarıldı. İşçilerin büyük bir bölümünün emekçileri kıdem, ihbar tazminatını ve işsizlik maaşından yoksun kılan Kod-46 kapsamında olan "işverenin niyetini kötüye kullanma" gerekçesiyle işten atıldığı öğrenildi.

Önümüzdeki günlerde bir araya gelerek eylem hazırlığı yapan işçiler, yaşadıklarını BirGün'e anlattı. Fabrikada 2,5 yıldır çalıştığını anlatan bir işçi, "Yüzlerce işçiyi herhangi bir sebep göstermeden işten çıkardılar. Beni odaya çağırdıklarında neden işten çıkarıldığımı sordum ancak orada bana hiçbir şey söylemediler. Daha sonra avukata gönderdikleri cevapta ise ‘TİS zamanında işçilere toksiklik yapıyor’ demişler. Yine tam olarak bir gerekçe yok” dedi.

ONURUNU KIRIYORLAR

İşten çıkarılan işçileri yan yana getirmemek için günün farklı saatlerinde çağırılıp görüşüldüğünü belirten işçi, şunları söyledi: “En büyük korkuları biz işçilerin yan yana gelmesi. O yüzden 24 saati bölmüşler resmen. Odaya çağırıp tek tek ‘İhbar tazminatınızı almazsanız kıdem tazminatınızı vereceğiz ve Kod-4’le çıkışını vereceğiz’ diyorlar. Kabul etmeyenleri ise Kod-46 ile veya işsizlik maaşının ve yeni bir işe başlamaya engel olan Kod-26 gerekçe gösterilerek işten çıkarıyorlar. Böyle olunca arkadaşlarımız işsizlik maaşı bile alamayacağı için teklifleri kabul etmek zorunda kalıyor. Yıllarca çalışan emek veren insanların hakkını vermediler. Bu fabrikada insanları gece saat 02.00’de işten çıkardılar. Gecenin o saatinde insanlar eşine, çocuğuna, ailesine bu durumu nasıl anlatabilir. Burada biz işçilerin onurunu kırmak için her şeyi yaptılar.”

İşçilerin avukatlarından olan İmdat Ataş, işverenin özellikle uzun süredir çalışan ve tazminatı yüksek olan işçileri seçtiğini belirterek şöyle konuştu: “Bir süredir kıdemli işçiler, tazminatı yüksek olan işçiler işveren tarafından parça parça işten çıkarılıyor. Çıkarılan işçilerin çoğunun birbirinden haberi bile yok. İşveren, işçilerin ihbar tazminatını ödememeyi teklif ediyor ve arabuluculuk tutanağıyla işten çıkarıyor. Bunu imzalatırken Türkiye’deki tıkanmış ve uzayan yargı süreçlerini kullanıyorlar. İşçiler mahkemeye yönelmeden ikna ediliyor. Arabuluculuk sözleşmesi imzalandığı için işçiler daha sonra herhangi bir yasal sürece başvurarak hak arayışına giremiyorlar. Anlaşmayı kabul etmeyen işçi arkadaşların ise ‘Disipline uymadınız, işyeri kültürüne uymadınız’ gibi gerçek olmayan gerekçelerle işine son veriliyor. Bir kere işverenin kar marjını yükseltmek adına arabuluculuk sürecini kullandığını görüyoruz. Sömürü katmerlenmiş oluyor. İşsizlik fonu bu şekilde işverene çalışmış oluyor. İşveren de aynı zamanda kıdemli işçileri işten çıkarmış oluyor. Burada esas görünmesi gereken şey bunun örgütlü bir yerde yapılıyor olması. Normal şartlarda bu kadar kolay işçi çıkarılmaması gerekiyor.”

İŞÇİLER EYLEME BAŞLIYOR

İşçiler, tepkilerini dile getirmek için 12 Mayıs Pazar Günü saat 14.30’da CMS Jant'ın Çiğli Organize Sanayi Bölgesi’ndeki fabrikası önünde bir araya gelecek. Basın açıklaması yaparak ses yükseltecek işçiler, tüm emekçileri protestoya katılmaya davet etti. İşçiler açıklamasında "Bizim yaşadıklarımız CMS sermayesine özgü değildir. Artık her yerde patronlar işçi haklarını gasp ederken hiçbir şeyden korkmuyorlar. Yasa tanımıyorlar. Burdan çıkaracağımız sesle haksızlıklara artık yeter diyelim" ifadelerini kullandı.