CNBC-e Türkiye’de yayına başlıyor: Tarih açıklandı
Yayın haklarının sona ermesiyle 2015'te Türkiye'den çekilen CNBC-e, 10 Haziran'da yayın hayatına tekrar başlayacak.
Kaynak: Haber Merkezi
16 Ekim 2000'de Türkiye'de yayın yapmak üzere kurulan ve Eylül 2015'te yayın haklarının sona ermesiyle ekranlara veda eden CNBC-e 9 yıllık aradan sonra geri dönüyor. CNBC-e, 10 Haziran 2024 tarihinde yayına başlayacağını duyurdu.
Kanalın X hesabından yapılan duyuruda "Televizyona renk geldi! CNBC-e 10 Haziran'da yayında" ifadeleri yer aldı.
CNBC-e'nin eski Genel Yayın Yönetmeni Artunç Kocabalkan, kanalın geri döneceğini YouTube kanalından yayınladığı bir video ile duyurmuştu. Kocabalkan, kanalın geri dönmesi için 2021 yılından bu yana çaba gösterdiklerini ifade etmişti.
Televizyona renk geldi pic.twitter.com/DoYBnGN0Ft— CNBC-e (@cnbceofficial) May 27, 2024