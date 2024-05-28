CNBC-e Türkiye’de yayına başlıyor: Tarih açıklandı

Yayın haklarının sona ermesiyle 2015'te Türkiye'den çekilen CNBC-e, 10 Haziran'da yayın hayatına tekrar başlayacak.

16 Ekim 2000'de Türkiye'de yayın yapmak üzere kurulan ve Eylül 2015'te yayın haklarının sona ermesiyle ekranlara veda eden CNBC-e 9 yıllık aradan sonra geri dönüyor. CNBC-e, 10 Haziran 2024 tarihinde yayına başlayacağını duyurdu.

Kanalın X hesabından yapılan duyuruda "Televizyona renk geldi! CNBC-e 10 Haziran'da yayında" ifadeleri yer aldı.

CNBC-e'nin eski Genel Yayın Yönetmeni Artunç Kocabalkan, kanalın geri döneceğini YouTube kanalından yayınladığı bir video ile duyurmuştu. Kocabalkan, kanalın geri dönmesi için 2021 yılından bu yana çaba gösterdiklerini ifade etmişti.