CNBC-e yayın hayatına başladı
Yayın haklarının sona ermesiyle 2015'te Türkiye'den çekilen CNBC-e, bugün 07.00 itibarıyla yayın hayatına tekrar başladı.
16 Ekim 2000'de Türkiye'de yayın yapmak üzere kurulan ve Eylül 2015'te yayın haklarının sona ermesiyle ekranlara veda eden CNBC-e, 9 yıllık aradan sonra geri döndü.
CNBC-e, bugün 07.00 itibarıyla yayın hayatına tekrar başladı.
lbak Holding bünyesinde yer alacak olan CNBC-e, gün boyu sürecek canlı yayın içeriğiyle bölgeye dair finans ve iş dünyası haberlerine yer verirken iç ve dış yapımlardan alınan dizi, yarışma programı gibi içerikleriyle ekranlarda yerini alacak.
CNBC-e FREKANS BİLGİLERİ
CNBC-e Türksat 4A Frekans bilgileri:
Frekans: 11837
Sembol: 30000
FEC: 2/3
POL: V (Dikey)
CNBC-e hangi platformda hangi kanalda?
Kablo TV: 38. kanal
Tivibu: 42. Kanal
TVPlus: 31. kanal
D-Smart: 38. kanal
YAYIN AKIŞI
Yeni CNBC-e hafta içi sabah 07.00'den akşam 19.00'a kadar ekonomi yayınları yapacak. CNBC-e'de akşam 19.00'dan itibaren ise diziler, filmler ve yarışmalar yayınlanacak.