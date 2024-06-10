CNBC-e yayın hayatına başladı

Yayın haklarının sona ermesiyle 2015'te Türkiye'den çekilen CNBC-e, bugün 07.00 itibarıyla yayın hayatına tekrar başladı.

16 Ekim 2000'de Türkiye'de yayın yapmak üzere kurulan ve Eylül 2015'te yayın haklarının sona ermesiyle ekranlara veda eden CNBC-e, 9 yıllık aradan sonra geri döndü.

CNBC-e, bugün 07.00 itibarıyla yayın hayatına tekrar başladı.

lbak Holding bünyesinde yer alacak olan CNBC-e, gün boyu sürecek canlı yayın içeriğiyle bölgeye dair finans ve iş dünyası haberlerine yer verirken iç ve dış yapımlardan alınan dizi, yarışma programı gibi içerikleriyle ekranlarda yerini alacak.

CNBC-e FREKANS BİLGİLERİ

CNBC-e Türksat 4A Frekans bilgileri:

Frekans: 11837

Sembol: 30000

FEC: 2/3

POL: V (Dikey)

CNBC-e hangi platformda hangi kanalda?

Kablo TV: 38. kanal

Tivibu: 42. Kanal

TVPlus: 31. kanal

D-Smart: 38. kanal

YAYIN AKIŞI

Yeni CNBC-e hafta içi sabah 07.00'den akşam 19.00'a kadar ekonomi yayınları yapacak. CNBC-e'de akşam 19.00'dan itibaren ise diziler, filmler ve yarışmalar yayınlanacak.