CNN: ABD'de ilk istihbarat verileri, İran'ın Hamas'ın İsrail'e saldırısına "şaşırdığı" yönünde

ABD'nin, Hamas'ın İsrail'e düzenlediği saldırılar karşısında İranlı üst düzey hükümet yetkililerinin "hazırlıksız yakalandığını" gösteren özel istihbarat verileri topladığı belirtildi.

ABD'nin, Hamas'ın İsrail'e düzenlediği saldırılar karşısında İranlı üst düzey hükümet yetkililerinin "hazırlıksız yakalandığını" gösteren özel istihbarat verileri topladığı belirtildi.

CNN'nin söz konusu verilerden bilgisi olan kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ABD'nin elde ettiği ilk özel istihbarat bulguları, İranlı yetkililerin Hamas'ın hafta sonu başlattığı saldırılara "şaşırdığı" yönünde çıktı.

Kaynaklar, ilgili istihbarat verilerinin, İran'ın "hazırlıksız yakalandığını" göstermesi nedeniyle, saldırıların "planlanması, kaynak sağlanması veya onaylanması süreçlerine İran'ın doğrudan dahil olduğu" iddialarına şüphe düşürdüğüne işaret etti.

Bulgulardan hareketle, ABD'li analistler, İran hükümetinin Hamas'ın saldırısında doğrudan bir rol oynamadığı yönünde ilk değerlendirmeye ulaşırken, bu konuda Kongre üyelerini de bilgilendirdi.

Haberde, söz konusu verilerin "son derece hassas" olduğu ifade edilerek, niteliği hakkında ise herhangi bir detay paylaşılmadı.

Öte yandan aynı kaynaklar tarafından, ABD istihbarat birimlerinin, Tahran'ın saldırıya doğrudan müdahil olup olmadığı konusunda tam bir sonuca varmaya henüz hazır olmadığına da işaret edildi.

Hamas'ın saldırılarından bu yana ABD'li yetkililer, İran'ın Hamas'a uzun yıllardır destek sağladığı ve bu nedenle İran'ın böylesine büyük saldırı planından habersiz olmayacağı ve "suç ortağı" olarak katkıda bulunduğu eleştirileri yöneltmişti.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, dün Beyaz Saray'da gazetecilere, İran'ın genel olarak Hamas'a silah ve finansman desteğine rağmen son saldırılarda doğrudan yer aldığına dair şu ana kadar hiçbir belirti görmediklerini kaydetmişti.