CNN, ABD istihbaratına dayandırdı: İran, nükleer silah sahibi olmaya ne kadar yakın?

ABD istihbarat değerlendirmelerine göre İran, nükleer silah üretmekten yaklaşık 3 yıl kadar uzaktaydı.

CNN'in haberine göre, ABD istihbaratının değerlendirmeleri İran'ın aktif olarak nükleer silah peşinde koşmadığını ve nükleer silah üretmekten üç yıl kadar uzak olduğunu ortaya koydu.

Konuyla ilgili bilgi sahibi dört kişiye dayandırılan değerlendirmeler, İsrail'in İran'ın nükleer silah edinme konusunda geri dönüşü olmayan bir noktaya hızla yaklaştığı yönündeki söylemiyle çelişiyor.

CNN'in haberinde şu bulgulara yer verildi:

"İsrail geçen hafta İran'a karşı bir dizi saldırı başlattığında, İran'ın nükleer silah elde etme arayışında geri dönüşü olmayan bir noktaya hızla yaklaştığını ve saldırıların bu sonucu önlemek için gerekli olduğunu öne sürerek ülkenin nükleer programı hakkında bir dizi korkunç uyarıda da bulundu. Ancak ABD istihbarat değerlendirmeleri farklı bir sonuca ulaşmıştı: Değerlendirmeye hakim dört kişiye göre İran sadece aktif olarak bir nükleer silah peşinde değildi, aynı zamanda nükleer silah üretip kendi seçtiği bir hedefe ulaştırmaktan üç yıl kadar uzaktaydı."

"İRAN, NÜKLEER SİLAH İÇİN İHTİYACI OLAN HER ŞEYE SAHİP"

CNN'e konuşan bir başka üst düzey ABD'li yetkili ise İran'ın “(nükleer silah) yapmadan önce ulaşabileceğiniz en yakın noktada olduğunu” söyledi ve "Eğer İran bir tane istiyorsa, ihtiyacı olan her şeye sahip" dedi.

Bu arada, ABD istihbarat yetkilileri, İsrail'in günler süren hava saldırılarının ardından İran'ın nükleer programının birkaç ay gecikebileceğini düşünüyor.

Donald Trump daha önce ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard'ın Mart ayında milletvekillerine ABD casusluk kurumlarının İran'ın nükleer silah geliştirdiğine inanmadığını söyleyen kongre ifadesini reddetmişti.