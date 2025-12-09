CNN: ABD yönetimi, ocaktan bu yana tüm kategorilerde 85 bin vizeyi iptal etti

ABD yönetiminin ocaktan bu yana tüm kategorilerde 85 bin vizeyi iptal ettiği belirtildi.

CNN'e konuşan bir ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, ülkedeki vize iptallerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ocaktan bu yana tüm kategorilerde yaklaşık 85 bin vizenin iptal edildiğini söyleyen yetkili, bu iptallerin 8 binden fazlasının öğrenci vizelerini kapsadığına işaret etti.

Bu yıl iptal edilen vize sayısının, geçen yılki iptallerin iki katından fazlası olduğu kaydediliyor.

VİZELERE SIKI TAKİP

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, 27 Mart'ta "Hamas'a destek verdiklerini" ileri sürdüğü en az 300 yabancı öğrencinin vizesinin iptal edildiğini açıklamıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı ağustosta, geçerli vizeye sahip 55 milyondan fazla kişinin, göçmenlik kurallarını, vize iptaline ya da sınır dışı edilmeye yol açacak şekilde ihlal edip etmediğinin incelendiğini duyurmuştu.

Ardından ekimde, 10 Eylül'de uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Cumhuriyetçi aktivist Charlie Kirk'e ilişkin paylaşımları nedeniyle 6 yabancının vizesinin iptal edildiği açıklanmıştı.