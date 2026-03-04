CNN: CIA, İran’da savaşmaları için Kürt güçleri harekete geçirmeye çalışıyor

ABD'li yayın kuruluşu CNN’in haberine göre ABD yönetimi, İran’daki rejime karşı bir halk ayaklanmasını teşvik etmek amacıyla Kürt silahlı gruplarına destek verilmesini değerlendiriyor.

"Konuya yakın çok sayıda kaynağa" dayandırılan haberde, CIA’in İran sınırındaki Kürt güçlerini silahlandırmaya yönelik bir plan üzerinde çalıştığı ileri sürüldü.

Haberde, Trump yönetiminin İranlı muhalif gruplar ve Irak Kürdistanı’ndaki Kürt liderlerle askeri destek konusunda görüşmeler yürüttüğü belirtildi. İranlı Kürt silahlı grupların Irak’ın Kürdistan bölgesinde konuşlu binlerce savaşçıya sahip olduğu ve İran sınırı boyunca faaliyet yürüttüğü ifade edildi.

KARA OPERASYONU İHTİMALİ

CNN’e konuşan bir Kürt yetkili, İran’ın batısında önümüzdeki günlerde bir kara operasyonu ihtimalinin değerlendirildiğini söyledi. Aynı kaynak, söz konusu grupların ABD ve İsrail’den destek beklediğini dile getirdi.

Haberde şu ifadelere yer verildi:

"Axios'un ilk olarak bildirdiğine göre, görüşmelere aşina iki ABD'li yetkili ve üçüncü bir kaynağa göre, Trump Pazar günü Irak Kürt liderlerini arayarak İran'daki ABD askeri operasyonunu ve misyon ilerledikçe ABD ile Kürtlerin nasıl birlikte çalışabileceğini görüştü.”

CNN’in aktardığına göre İranlı Kürt grupları silahlandırma planının hayata geçirilebilmesi için silahların Irak Kürdistanı üzerinden geçmesine izin verilmesi ve bölgenin operasyonlar için bir çıkış noktası olarak kullanılması gerekecek.

Görüşmelere yakın bir kaynak, "Kürt silahlı kuvvetlerinin İran güvenlik güçleriyle çatışarak onları etkisiz hale getirmesinin, büyük şehirlerdeki silahsız İranlıların ocak ayındaki ayaklanmalar sırasında olduğu gibi tekrar katledilmeden sokağa dökülmelerini kolaylaştıracağı yönünde bir fikir olduğunu" söyledi.

TAMPON BÖLGE TARTIŞMASI

Bazı senaryolarda ise Kürt güçlerinin İran’ın kuzeyinde belirli bölgeleri ele geçirerek İsrail için bir “tampon bölge” oluşturmasının da tartışıldığı ifade edildi.

Öte yandan bazı uzmanlar planın bölgedeki güvenlik dengelerini daha da kırılgan hale getirebileceği uyarısında bulunuyor. Eski ABD Dışişleri yetkilisi Jen Gavito, CNN’e yaptığı değerlendirmede Kürt grupların silahlandırılmasının Irak’ın egemenliğini zayıflatabileceğini ve kontrolsüz silahlı güçleri güçlendirebileceğini söyledi.

CNN’in aktardığına göre ABD istihbarat değerlendirmeleri ise İranlı Kürt grupların mevcut durumda tek başına İran yönetimine karşı başarılı bir ayaklanma başlatabilecek kapasiteye sahip olmadığını ortaya koyuyor. Ayrıca Kürt siyasi hareketleri arasındaki bölünmelerin de böyle bir planın uygulanmasını zorlaştırabileceği belirtiliyor.

CIA’in konuya ilişkin yorum yapmaktan kaçındığı da kaydedildi.

İRAN'DAKİ KÜRT GÜÇLERİ BİRLEŞMİŞTİ

İran’a yönelik saldırı ihtimalinin uluslararası kamuoyunda yoğun biçimde tartışıldığı ve ABD’nin askeri müdahalesine dair beklentilerin arttığı günlerde, ABD-İsrail saldırısından beş gün önce beş Kürt örgütü yeni bir ittifak kurduklarını açıklamıştı.

İran Kürdistan Demokrat Partisi (KDPI), Kürdistan Özgür Yaşam Partisi (PJAK), Kürdistan Özgürlük Partisi (PAK), Kürdistan Emekçileri Komala Örgütü ve İran Kürdistanı Xebat Örgütü temsilcilerinin katıldığı toplantının ardından yayımlanan bildiride, kurulan ittifakın amacının İran İslam Cumhuriyeti'ni sona erdirmek ve “İran’ı yeniden tasarlamak” olduğu ifade edilmişti.