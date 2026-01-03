CNN'e konuşan yetkililer: CIA Maduro’nun yerini tespit etti, Trump onayladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun esir alınması kararını birkaç gün önce onayladığı iddia edildi.

CNN'e konuşan yetkililer, Maduro ve eşinin esir alınarak ülke dışına çıkarılmasına ilişkin iddialarda bulundu.

Buna göre yetkililer, Trump'ın söz konusu karara birkaç gün önce yeşil ışık yaktığını savunarak, Maduro'nun yerinin ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) tarafından tespit edildiğini ifade etti.

Trump'ın 19 Kasım'da CIA'e, Venezuela'ya gizli askeri operasyon düzenleme yetkisine onay verdiği ileri sürülmüştü.

NE OLMUŞTU?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta patlama sesleri duyulmuştu.

Venezuela hükümetinden yapılan ilk açıklamada, saldırılardan ABD sorumlu tutulmuş ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun, ülke genelinde "dış müdahaleden kaynaklanan olağanüstü durum" ilan eden kararnameyi imzaladığı belirtilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump da Venezuela'da geniş çaplı saldırılar düzenlendiğini ve Maduro ile eşinin esir alınarak ülke dışına çıkarıldığını açıklamıştı.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında New York Güney Bölgesi'nde iddianame düzenlenerek suç duyurusunda bulunulduğunu bildirmişti.