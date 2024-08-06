CNN: Kamala Harris'in başkan yardımcısı adayı belli oldu

ABD merkezli CNN'in haberine göre, Demokratların başkan adayı Kamala Harris, başkan yardımcısı adayı olarak Minnesota Valisi Tim Walz'u seçti. Harris'in Walz'ı resmi olarak arayıp görevi teklif etmediği ifade edildi.

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in, kesin oylama sonuçlarına göre, 5 Kasım'da yapılacak seçimlerde Demokrat Parti'nin başkan adayı olduğu resmileşti.

Demokrat Parti Ulusal Komitesi Başkanı Jaime Harrison, Kongre'ye katılacak delegelerle yapılan çevrim içi oylamanın kesin sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, 5 gün süren oylama sonucu Harris, delegelerin yüzde 99'una denk gelen yaklaşık 4 bin 600 oy olarak Demokrat Partinin seçimlerdeki resmi adayı oldu.

Harris'in adaylığı kesinleşse de Chicago'da düzenlenecek parti kongresinde yoklama usulüyle oylama yapılacak.

BAŞKAN YARDIMCISI ADAYI 'TİM WALZ'

ABD merkezli CNN, Kamala Harris'in başkan yardımcısı adayının Minnesota Valisi Tim Walz olduğunu belirtti.

CNN'e konuşan kaynaklar, Harris'in başkan yardımcısı adayı için kararını verdiğini ve Minnesota Valisi Tim Walz'ı tercih ettiğini ifade etti.

CNN'e konuşan bir kaynak, Harris'in Walz'ı resmi olarak arayıp görevi teklif etmediğini söyledi.

Fotoğraf: GovTimWalz / Twitter

TİM WALZ HAKKINDA

Walz, iki dönemdir Minnetsota Valisi olarak görev yapıyor. Ayrıca Demokrat Valiler Birliği'nin başkanlığını yürütüyor.

Daha önce Kongre'de 12 yıl görev yapan Walz, ABD Başkanı Joe Biden adaylıktan çekilince ertesi gün Harris'i destekledi.

HARRİS ADAY OLMAYI GARANTİLEMİŞTİ

Demokrat Parti Ulusal Komitesi Başkanı Harrison, 2 Ağustos'ta, resmi olmayan verilere göre, Harris'in partinin başkanlık seçiminde aday olabilmesi için gereken yeterli delege sayısına ulaştığını duyurmuştu.

Demokrat Parti, 19-22 Ağustos tarihlerinde Chicago'da gerçekleştirilecek parti kongresinde resmi olarak başkan ve başkan yardımcısı adayını ilan edecek.