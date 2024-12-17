CNN, "Suriyeli tutsak" haberindeki ismin istihbarat yetkilisi olduğunu kabul etti

Beşar Esad'ın devrildiği ve cihatçıların yönetimi ele geçirdiği Suriye'de hareketlilik devam ederken ABD merkezli yayın kuruluşu CNN, Şam'daki bir hapishanede bulunan tutsağın serbest bırakılmasına ilişkin haberie gelen eleştiriler üzerine inceleme başlattıklarını duyurmuştu.

CNN 12 Aralık'ta, "CNN, Suriyeli mahkumun Esad rejiminin zorla alıkoyduğu yerden serbest bırakılma anına tanıklık etti" başlıklı haber yayımlanmıştı.

Haberin videosunda, CNN muhabiri Clarissa Ward ve yanında bulunan silahlı kişi, Şam'daki bir hapishaneyi çekerken kilitli bir hücrede tesadüfen bir mahkuma denk geliyor. Bu kişinin, Humuslu Adel Gharbal adında bir erkek olduğu aktarılmıştı.

Ancak, haberin sosyal medyada yayılmasının ardından olayın gerçekliği tartışma konusu oldu. Bazı kullanıcılar, görüntülerin kurgu olabileceğini veya hikayenin doğruluğunun yeterince teyit edilmediğini öne sürerek eleştirilerde bulundu.

"ARAŞTIRMAYA DEVAM EDİYORUZ"

CNN Sözcüsü, haberin doğruluğuna ilişkin sosyal medyada yayılan iddialar hakkında yaptığı açıklamada şunları kaydetmişti:

"O gün, haberimizde yer alan hapishane binasını ziyaret etme planımızdan CNN ekibinden başka kimsenin haberi yoktu. Olaylar, videoda göründüğü şekilde gelişti. Haberde yer alan mahkumun serbest bırakılmasına karar veren kişi Suriyeli bir muhalifti. Mahkumun söyledikleri dahil her şeyi olduğu gibi aktardık. Ardından, kişinin geçmişini araştırmaya başladık ve sahte bir kimlik vermiş olabileceğinin farkındayız. Bu konuyu araştırmaya devam ediyoruz."

CNN'DEN İNCELEME SONRASI AÇIKLAMA!

Daha sonra bir açıklama daha yapan CNN, bu kişinin Beşar Esad yönetiminin eski istihbaratçılarından biri olduğunu açıkladı.

Açıklamada, kişinin Esad yönetiminin istihbarat yetkilisi olarak çalıştığı dönemde bir devlet dairesinde üniformalı çekilmiş fotoğrafının yerel sakinler tarafından elde edildiği belirtildi.

Fotoğraftaki kişi ile hapishanenin hücresinden çıkan kişinin yüzlerinin tanımlama sisteminde yüzde 99'dan fazla eşleşme sağladığı kaydedilen açıklamada, Humuslu Adel Gharbal olarak tanıtılan kişinin eski bir istihbarat görevlisi olduğu kabul edildi.

Böylece 3 aydır hapishanede tutulduğu ve öncesinde de 2 farklı hapishanede kaldığı iddia edilen kişinin, Esad yönetiminin Hava İstihbarat Direktörlüğü'nde görev yapan Selame Mohammad Selame olduğu doğrulandı.

Açıklamada ayrıca, bölgede yaşayan çok sayıda kişinin de hücreden çıkan kişinin Ebu Hamza olarak da bilinen Selame olduğunu teyit ettiği kaydedildi.