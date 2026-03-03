CNN Türk muhabiri Çakmak ve kameraman Kahraman, İsrail'de gözaltına alındı

İsrail'den canlı yayın yapan CNN Türk Muhabiri Emrah Çakmak ve kameraman Halil Kahraman, Tel Aviv'de güvenlik birimlerince engellenerek gözaltına alındı.

Yayın esnasında İsrail güvenlik güçleri, CNN Türk Muhabiri Çakmak ve Kameraman Kahraman'ın yayına yaklaşarak yayını durdurdu.

Güvenlik güçlerinin kameranın kapatılması ve telefonun kendilerine verilmesini istediği görüldü.

GÖZALTI SONRASI İLK AÇIKLAMA

Gözaltı sonrası Demirören Medya TV Grup Başkanı Murat Yancı'ya telefonda ulaşan Halil Kahraman, telefonunu izin alarak aradığını, sağlık durumlarının iyi olduğunu, telefonlarına el koyduklarını ve gözaltında tutulduklarını bildirdi.

İLETİŞİM BAŞKANI: GEREKLİ GİRİŞİMLERİ YAPIYORUZ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail'de gözaltına alınan CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak ile kameraman Halil Kahraman'ın bir an önce serbest bırakılması için gerekli girişimlerin yapıldığını ve konunun hassasiyetle takip edildiğini bildirdi.

Duran, sosyal hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: "İsrail'in hakikati gizlemek için basına yönelik saldırılarından biri ile daha karşı karşıyayız. CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak ve kameraman Halil Kahraman'ın İsrail'de gözaltına alındığını öğrendim. Gazeteci arkadaşlarımızın bir an önce serbest bırakılması için gerekli girişimleri yapıyor ve konuyu hassasiyetle takip ediyoruz."