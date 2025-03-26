CNN Türk, TKP'ye 'terör örgütü' dedi: Kemal Okuyan'dan tepki

Yandaş haber kanalı CNN Türk, Türkiye Komünist Partisi'ni (TKP) 'terör örgütü' ilan eden bir grafiği ekrana yansıttı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve yakın çalışma arkadaşları dahil 100 kişinin gözaltına alınmasının ardından başta Saraçhane olmak üzere ülkenin dört bir yanında düzenlenen protesto eylemlerini lekelemeye çalışan CNN Türk, bir yayında 'eyleme katılan örgütler' başlığıyla bir grafik yayınladı.

CNN Türk İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ’ın konuştuğu, ‘Gün Ortası’ adlı canlı yayında eylemlere katıldığı iddia edilen ‘örgütler listesinde' TKP'nin altına 'Türkiye Komünist Partisi / Marksist Leninist Terör Örgütü’ yazıldı.

"SİZDE HABER YOK Kİ MÜDÜRÜ OLSUN"

Söz konusu anın ekran görüntüsünü paylaşan TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan şu tepkiyi verdi:

“Uydurukçu zat için Haber Müdürü yazmışsınız. Bir kere onu düzeltin, sizde haber yok ki müdürü olsun. İşin hukuki boyutuyla arkadaşlarımız ilgileniyor.Ancak TKP’ye sakın bir daha terör örgütü demeyin. Tüpçü parasıyla her yalana hakkınız olduğunu mu sandınız?”

Uydurukçu zat için Haber Müdürü yazmışsınız.Bir kere onu düzeltin, sizde haber yok ki müdürü olsun.İşin hukuki boyutuyla arkadaşlarımız ilgileniyor.Ancak TKP’ye sakın bir daha terör örgütü demeyin.Tüpçü parasıyla her yalana hakkınız olduğunu mu sandınız? ⁦⁦⁦@cnnturk⁩ pic.twitter.com/qG6MYztkH7 — Kemal Okuyan (@OkuyanKemal) March 26, 2025

CHP’nin boykot listesinde CNN Türk’ten konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.