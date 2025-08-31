CNN Türk’te tepki çeken gaf: "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkomutanlığında gerçekleşti Büyük Taarruz"

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle düzenlenen törenler kapsamında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün naaşının bulunduğu Anıtkabir'i ziyaret etti.

Ziyaretin CNN Türk'te canlı yayımlanması esnasında muhabir Arda Erdoğan'ın gafı ise hem tepki topladı hem tartışma yarattı.

Ziyaret esnasında Büyük Taarruz'un tarihi önemini anlatmaya başlayan muhabir, "Cephedeki mühimmat seviyesi, asker seviyesi ideal bir noktaya taşındıktan sonra doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkomutanlığında gerçekleşti Büyük Taarruz" ifadelerini kullandı.

Yayında şu ifadelere yer verildi:

"İşgalci Yunan kuvvetlerinin Anadolu'dan sökülüp atıldığının 103. yıl dönümündeyiz. Bu 103. yıl dönümüne gelinen süreçte esasında sıkı bir hazırlık süreci geçirdi Türk ordusu. 22 Ağustos - 13 Eylül 1921 arasında 22 gün 22 gece süren Sakarya Savaşı'ndan sonra bir yıl boyunca büyük taarruz için hazırlık yaptı Türk ordusu. Cephedeki mühimmat seviyesi, asker seviyesi ideal bir noktaya taşındıktan sonra doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkomutanlığında gerçekleşti büyük taarruz."

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran gafın ardından bazı kullanıcılar sözlerin kasıtlı olduğunu savunurken, bazı kullanıcılar ise bir dil sürçmesi olarak niteledi.