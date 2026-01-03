CNN, Venezuela lideri Maduro'nun Guantanamo'ya getirileceğini iddia etti
CNN Venezuela lideri Maduro'nun Guantanamo'ya getirileceğini, New York'a buradan aktarılacağını öne sürdü.
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşinin New York'a götürülmeden önce Küba'daki Guantanamo Deniz Üssü'ne getirileceği ve buradan New York'a transfer edileceği belirtildi.
CNN'in konuya yakın iki kaynağa dayandırdığı haberine göre, Maduro çiftini taşıyan gemi Guantanamo'ya gidecek.
Buradan ise çift, New York'a götürülmek üzere bir uçağa transfer edilecek.
Guantanamo, 11 Eylül 2001'deki terör saldırılarının ardından tutukluların yıllarca alıkonulduğu ve sık sık işkence iddialarıyla gündeme gelen askeri hapishaneye ev sahipliği yapmasıyla biliniyor.