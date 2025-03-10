Çobanın müdahalesi faciayı önledi

Bolu’da ormanlık alanda çıkan örtü yangını, koyunlarını arazide otlatan çobanın müdahalesiyle söndürüldü. İtfaiye ekipleri arazide soğutma çalışması yaptı.

Yangın, Mudurnu ilçesine bağlı Çevreli köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alan içerisindeki kuru otların bulunduğu bölgede yangın çıktı. Örtü yangını kısa sürede yayılmaya başladı. O esnada bölgede koyunlarını otlatan çoban, alevlere müdahale etti. Yoldan geçen bir başka vatandaş ise durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın çobanın müdahalesiyle büyümeden söndürülürken itfaiye ekipleri tarafından arazide soğutma çalışması yapıldı.

(EÖ-