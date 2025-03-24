Çobanlar merada yaralı kızıl şahin buldu

Eskişehir’de çobanların kanadı kırık halde bulduğu yaralı kızıl şahin tedavi altına alındı.

Seyitgazi İlçesi Aksaklı Mahallesi’nde küçükbaş hayvanlara bakan çobanlar merada yaralı bir kızıl şahin buldu. Çevredeki bir eve götürülen kartalın kanadının kırıldığı belirlendi. Çobanlar, uçamayan kartalın kanadının ucunu iple sıkıp durumu mahalle muhtarına bildirdi. Muhtar Cüneyt Öter, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ile iletişime geçti. Yaralı şahin, kısa süre içerisinde bölgeye ulaşan DKMP yetkililerine teslim edildi. Şahinin tedavi edildikten sonra doğaya bırakılacağı belirtildi.