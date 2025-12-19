Coca-Cola'dan Şanlıurfa'da 331 milyon liralık proje

Dünyanın önde gelen içecek üreticilerinden Coca-Cola A.Ş’nin, Urfa’nın Viranşehir ilçesinde büyük ölçekli bir enerji yatırımı planladığı öğrenildi.

Enerji Günlüğü’nün haberine göre şirket, 50 yıl süreli bir anlaşma kapsamında Viranşehir’e bağlı Sözeri Mahallesi’nde, 31,71 hektarlık alanda güneş enerjisi santrali kuracak. CCI Urfa Güneş Enerji Santrali projesi kapsamında her biri 590 Wp gücünde 52 bin 858 güneş paneli ile 300 kW gücünde 98 adet evirici kullanılacak.

Yaklaşık 6 ay içinde tamamlanması planlanan santral projesinin toplam yatırım bedelinin ise 331 milyon TL olduğu belirtildi.