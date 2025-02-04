Çocuğa cinsel istismara sadece 3 yıl 4 ay hapis!

Çocuklara yönelik istismar davalarında mahkemelerin faillere verdiği cezalar ailelerin ve yurttaşların tepkisine neden oluyor. 36 yaşındaki Irak vatandaşı Bakr Abed Hadı Hadı, 20 Mayıs 2022 tarihinde Yalova’da bir kız çocuğunu cinsel istismara maruz bıraktı. Yalova 7. Asliye Ceza Mahkemesi 1 Ekim 2024’te faile ‘‘Sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı” suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası verdi.

Mağdur çocuğun avukatı en alt sınırdan verilen cezanın az olduğunu vurgulayarak karara itiraz edeceğini belirtti. Dosya Bursa Bölge Adliye Mahkemesi’ne gönderilirken karar, adresinde bulunamayan Bakr Abed Hadı Hadı isimli faile tebliğ edilemedi.

Yalova 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nin karara ilişkin Resmi Gazete’de de yayımlanan ilanında özetle şu ifadelere yer verildi: “Sanık hakkında ‘Sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı’ suçundan kamu davası açılmış. Yargılama sonucunda 3 yıl 4 ay hapis cezası ile cezalandırılma kararı verildi. Katılan vekili olan avukat tarafından cezanın az olduğundan bahisle karar İstinaf edilmiştir. Sanık bulunamadığından gerekçeli kararı ve istinaf talebi tebliğ edilemedi.”

BİNLERCE İSTİSMAR DAVASI

Adalet Bakanlığı’nın Nisan 2024’te yayınladığı ‘‘Adalet İstatistikleri 2022’’ raporuna göre, ‘‘çocukların cinsel istismarı’’ iddiası ile 2023’te 40 bin 713 yeni dosya açıldı ve bu dosyalarda 36 bin 275 şüpheli yer aldı. 2023 yılında ‘‘çocukların cinsel istismara’’ uğradığı iddiasıyla açılan 14 bin 184 dosya hakkında ‘‘kovuşturmaya yer olmadığına’’ karar verilirken 14 bin 299 dosya için kamu davası açıldı. Türk Ceza Kanunu (TCK) uyarınca ceza mahkemelerinde kovuşturma evresinde olan toplamda 14 bin 919 dosyada 6 bin 656 mahkumiyet kararında 7 bin 88 sanık mahkum edildi. 6 bin 211 dosyada ise beraat kararı verilirken bu dosyalarda ise 7 bin 108 sanık beraat etti.