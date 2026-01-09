Çocuğa ‘Erdoğan’a diktatör’ dedin davası

Sosyal medya paylaşımlarıyla “Cumhurbaşkanı’na hakaret” ile “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik” suçunu işlediği iddiasıyla 27 gün cezaevinde tutulan 2009 doğumlu 16 yaşındaki lise öğrencisi hakkında iki ayrı iddianame düzenlenerek ceza istendi.

16 yaşındaki çocuk 8 Temmuz 2025’te Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle gözaltına alındı. 9 Temmuz’da ise Gaziosmanpaşa 1. Sulh Ceza Hâkimliği’nin kararıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HÂKİM ESKİ AKP İLÇE BAŞKANI

Çocuğu tutuklayan hâkimin de Balıkesir Edremit’in eski AKP İlçe Başkanı olduğu ortaya çıkmış ve çocuk 27 gün sonra, 4 Ağustos tarihinde cezaevinden tahliye edilmişti. Çocuk hakkında bir süre önce iki ayrı iddianame hazırlanarak dava açıldığı ortaya çıktı.

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 29 Kasım’da hazırlanan bir iddianamede çocuğun “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan cezalandırılması istendi. İddianamede, çocuğun başka bir sosyal medya kullanıcısının “Venezuela Devlet Başkanı Maduro WhatsApp’ı yasaklayacağını duyurdu” şeklindeki paylaşımının altına yaptığı yorumdan dolayı cezalandırılması istendi. İddianamede çocuğun “Erdoğan’ın yakın arkadaşlarından biri. Birbirlerini örnek alıyorlar sanırım, iki diktatör” yazdığı belirtildi. Bu paylaşım ile “Cumhurbaşkanına hakaret” suçunun unsurlarının oluştuğu ifade edildi.

İddianame kabul edilirken ilk duruşmanın Gaziosmanpaşa 1. Çocuk Mahkemesi’nde 6 Mart Cuma günü görüleceği açıklandı.

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 21 Ekim’de hazırlanan diğer iddianamede ise çocuğun “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçundan cezalandırılması istendi. İddianamede çocuğun sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda, "Memleketin dört bir yanında sokağa çıkma zamanıdır, vatan elden gidiyor, sokak sokak darbe oluyor, Ankara halkını Saray’a doğru yürümeye davet ediyorum, bu halk sana boyun eğmeyecek, başka çıkar yolu bırakmadılar devrim" gibi paylaşımlar yaptığı belirtildi.

İDDİANAMEDEKİ YERLİKAYA DETAYI

Ayrıca çocuğun İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaşımı altına "Her şeye bir gün, iki gün sonra müdahale ediyorsunuz, her şey rayından çıkmış durumda, yarın değil şimdi istifa. Her sokak başına bir torbacı düşüyor, görünen köy kılavuz istemez gençliğin hali ortada" şeklinde paylaşım yaptığı ifade edildi. Bu iddianame de kabul edildi ve ilk duruşmanın Gaziosmanpaşa 1. Çocuk Mahkemesi’nde bugün yapılacağı bildirildi.