Çocuğa işkencede ceza talebi

Haber Merkezi

Lice’de 14 yaşındaki çocuğa dönük işkenceye dair devam eden yargılamada mütalaa sunan iddia makamı, sanıkların cezalandırılmasını istedi. Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 21 Mart 2023 Newroz kutlamaları sonrası 14 yaşındaki Y.D.'nin kaçırılması ve işkenceye maruz kalmasında fail olan polisler hakkında açılan davanın 4’üncü duruşması Lice Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Savcı mütalaasında her bir sanık için “Kişiyi hürriyetinden yoksan bırakma” suçundan 14 yıla kadar, “mala zarar verme” suçundan da 6 aya kadar ceza verilmesini talep etti. Bir sonraki duruşma 5 Haziran’a ertelendi.