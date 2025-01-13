Çocuğa istismardan tutuklanan müftüye sahip çıkan Sendika Başkanı'ndan halka hakaret: "Havlayıp saldırıyorsunuz"

Mil-Diyanet Sen Genel Başkanı Celaleddin Gül skandal bir açıklamaya imza attı.

İmam hatip ortaokulu öğrencisi 12 yaşındaki çocuğu istismara maruz bıraktığı gerekçesiyle Beylikova İlçe Müftüsü İshak Yıldırım tutuklandı.

Sendika Başkanı Gül ise “İlçe Müftümüzün Yanındayız!” başlığıyla bir açıklama yayımlayarak Müftü Yıldırım'a sahip çıktı. Yurttaşların tepki göstermesinin ardından bir açıklama daha yapan Gül, "Bu paylaşıma yorum yazan yüzlerce profili inceledim: Büyük çoğunluğu LGBT savunucusu. Samimi değilsiniz. Konu Diyanet olunca kelb sürüsü gibi havlayıp saldırıyorsunuz" dedi.

NE OLMUŞTU?

Eskişehir’deki imam hatip ortaokulunda din dersine giren ilçe müftüsü İshak Yıldırım, 12 yaşındaki kız öğrenciyi istismar ettiği suçlamasıyla gözaltına alınmış ve daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. BirGün'ün ortaya çıkardığı olayın ardından tacizci müftü tutuklandı.