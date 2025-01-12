Çocuğa istismarla suçlanan müftüye sendikası sahip çıktı: "Müftümüzün arkasındayız!"

Haber Merkezi

Mil-Diyanet Sen Genel Başkanı Celaleddin Gül, imam hatip ortaokulu öğrencisi 12 yaşındaki kız öğrenciyi istismarla suçlanan Beylikova İlçe Müftüsü İshak Yıldırım’a sahip çıktı.

Sendika Başkanı Gül, “İlçe Müftümüzün Yanındayız!” başlığıyla yaptığı açıklamada, “Eskişehir’de, imam hatip ortaokulunda din dersine girdiği 12 yaşındaki kız öğrencisi N.A.’yı taciz ettiği iftirasına maruz kalan Eskişehir Beylikova ilçe müftüsü, ailenin şikâyeti üzerine yakalama kararı çıkarıldı. Gözaltına alınan ilçe müftümüz adliyeye sevk edildi” dedi.

“Her yıl onlarca din görevlimiz ve müftülerimiz 6284 sayılı iftira yasasının kurbanı oluyor” ifadelerini kullanan Gül’ün açıklamasında şu ifadeler de yer aldı:

“Özellikle okullarda din derslerine giren onlarca din görevlisi ve müftülerimiz, atılan iftiralar nedeniyle ciddi mağduriyetler yaşadı. Din görevlilerimizin ve müftülerimizin ortaokul ve liselerde derslere girmelerini istemeyen bazı kişi ve kuruluşlar, hocalarımıza kumpaslar kurarak yalan ve iftiralarda bulunarak tutuklanmalarına neden oldular.

Diyaneti, din görevlilerimizi ve müftülerimizi aziz milletimiz nazarında itibarsızlaştırmak isteyen mihraklar, halk arasında iftira yasası olarak bilinen 6284 sayılı yasa ile bu hedeflerini gerçekleştiriyorlar. Mil-Diyanet Sen olarak, iftiraya maruz kalan ilçe müftümüzün arkasındayız. Olayın takipçisiyiz. Diyanet, din görevlileri ve müftülerimiz sahipsiz değildir.”

NE OLMUŞTU?

Eskişehir’deki imam hatip ortaokulunda din dersine giren ilçe müftüsü İshak Yıldırım, 12 yaşındaki kız öğrenciyi istismar ettiği suçlamasıyla gözaltına alınmış ve daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. BirGün'ün ortaya çıkardığı olayın ardından tacizci müftü tutuklandı.