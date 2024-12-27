‘Çocuğa ücretsiz yemek lütuf değil’

Haber Merkezi

İktidarın her bütçe döneminde “aslan payını” verdiklerini söylediği Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) her defasında “kaynak yok” diyerek görmezden geldiği “okullarda bir öğün ücretsiz yemek” talebine ilişkin mücadele sürüyor. Ülkede derinleşen ekonomik krizin en çok etkilediği kesimlerden biri çocuklar olurken Adıyaman’da Okul Yemeği Koalisyonu’nun kurulması için çalışmalar başlatıldı.

Adıyaman Tabip Odası’nda yapılan ortak açıklamaya; Eğitim-Sen Adıyaman Şubesi, Çocuk Hakları Merkezi, SES Adıyaman Şubesi, Adıyaman Kent Konseyi, Tarım Orman-Sen Adıyaman Temsilciliği ve Adıyaman Aile Hekimleri Derneği katıldı. Açıklamada, deprem bölgelerinde okul yemeği programlarının hayata geçirilmesinin büyük bir gereklilik olduğu vurgulandı. Açıklamada konuşan Adıyaman Tabip Odası Başkanı Doktor Erdal Yavuz, kentte 5 yaş altı çocukların yüzde 14,4’ünde bodurluk, yüzde 6’sında zayıflık ve yüzde 6,5’inde aşırı kilo tespiti yapıldığını belirtti. Yavuz, “Bu oranlar Türkiye ortalamasının üzerinde. Deprem sonrası yaşanan ekonomik yetersizlikler ve gıdaya erişim sorunları bu tabloyu daha da kötüleştiriyor” dedi.

‘AMASIZ, FAKATSIZ HAYATA GEÇİRİN’

Yavuz, ücretsiz okul yemeği programlarının bir “lütuf” olmadığına dikkat çekerek bunun çocukların en temel haklarından biri olduğunu ve ‘‘amasız, fakatsız’’ hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi. Yavuz son olarak şu ifadeleri kullandı: “Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı bir ‘Beslenme Genel Müdürlüğü’ kurulmalı ve gerekli personel kadrosu oluşturulmalıdır. Tüm okullarda yemekhane mekânları acilen inşa edilmeli ya da merkezi mutfaklar aracılığıyla yemek hizmeti sağlanmalıdır.”

Yapılan açıklamada talepler şu şekilde sıralandı:

• “Okul yemeği için yeterli bütçe ayrılmalı ve programlar hızla hayata geçirilmeli.

• Yemekhaneler oluşturulmalı, merkezi mutfaklar kurulmalı ve yemek dağıtımı sağlanmalı.

• Okullarda içme suyu temini ve su kontrolü düzenli yapılmalı.”