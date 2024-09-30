Çocuğa yönelik istismar soruşturmasına gizlilik

Haber Merkezi

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde ikamet eden 14 yaşındaki kız çocuğunun çok sayıda kişi tarafından istismara maruz bırakıldığı olayla ilgili gözaltı sayısı yaklaşık 40 oldu. Çocuğun bir hafta önce ailesiyle emniyete gidip şikâyetçi olmasının ardından soruşturma başlatıldı.

Pedagog eşliğinde ifadesi alınan 14 yaşındaki çocuğun verdiği bilgiler doğrultusunda gözaltı operasyonu yapıldı. Soruşturma kapsamında aralarında çocuklarında olduğu 40’a yakın kişi gözaltına alınırken, savcılık tarafından dosyaya gizlilik kararı ve yayın yasağı getirildiği öğrenildi. Gözaltındakilerin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.