Çocuğu kaçırıp istismara maruz bırakan fail serbest!

Bir cinsel istismar davasında daha skandala imza atıldı. 13 yaşındaki kız çocuğunu kaçırıp cinsel istismara maruz bırakan 30 yaşındaki fail tüm delillere ve itirazlara rağmen tutuksuz yargılanıyor.

Bursa’da yaşayan 13 yaşındaki kız çocuğu 24 Ağustos 2024 tarihinde, 30 yaşındaki komşusu Melik Aras tarafından kaçırıldı. Çocuğu Bursa’dan İstanbul’da yaşayan arkadaşının evine götüren Melik Aras, burada çocuğu cinsel istismara maruz bıraktı.

‘HAMİLE KALMASIN DİYE…’

Aras'ın hamile kalmasın diye çocuğa hamileliği engelleyen ilaç içirdiği de belirlendi. Çocuk İzlem Merkezi’nde (ÇİM) dinlenen çocuk, Aras’ın daha önce de kendisini cinsel istismara maruz bıraktığını anlattı.

Çocuğun hastanede yapılan iç beden muayenesinde de cinsel istismara maruz bırakıldığı belirlendi. İstismarın ardından Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından çocuğa dair bir rapor düzenlendi.

ÇOCUĞUN ZİHİNSEL YETERSİZLİĞİ VAR

Psikoloji Değerlendirme Raporu’nda, “Okuldan ve aileden alınan bilgilere göre hastanın kolay kandırılabilir olduğu, derslerini algılamada güçlük çektiği, öfke kontrol problemleri yaşadığı belirlenmiştir. Okulda rehber öğretmen ile tekrarlayan görüşmelerde ilerleme kaydedilememiş ve görüşmeler devam ettirilememiştir” denildi ve çocuğa “hafif düzeyde zihinsel yetersizlik” tanısı konuldu.

HAKİM FAİLİ SERBEST BIRAKTI

Çocuğun ailesinin şikâyetiyle 25 Ağustos 2025’te gözaltına alınan Melik Aras, aynı gün savcının tutuklama talebiyle Bursa 6. Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Aras, çocuğun 13 yaşında bilmediğine öne sürerken hakim Aras’ı tutuklamadı. Haftada dört gün imza atma şartı ile yurtdışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 11 Aralık 2024’te hazırladığı iddianamenin ardından Melik Aras’a dava açıldı. Savcı fail Aras’ın “Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, çocuğun nitelikli cinsel istismarı” suçundan cezalandırılmasını talep etti.

‘BEBEĞİ VAR TANIKLIK YAPMAYIN’

Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın duruşmalarında da yine Aras’ın tutuklanmasına yönelik talepler reddedildi. Aras’ın yakınları ise bu süreçte davada tanık olarak dinlenecek isimlere ulaştı. Tanıklara “Aras’ın evli olduğunu ve yeni bebeği olduğu” söyleyerek tanıklıktan vazgeçmelerini istediler.

‘BİR İSTİSMAR SKANDALI DAHA VAR’

Mağdur çocuğun avukatı Bülent Özdaman ise BirGün’e yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Sanığın mağdura iddianame aşamasında, yani olaydan sonra bile mesajlar attığını görüyoruz. Tanıkların ifadeleri ve ses kayıtları da mevcut. Mahkeme sanığın duruşmalara katılması, delillerin toplanması ve bundan sonra delil karartma şüphesi olmaması gerekçesiyle sanığı tutuklamıyor. Bu hukuken yanlış bir karardır. Çünkü nitelikli cinsel istismar dosyalarında, birden fazla kez istismar eylemi gerçekleşmişse 16 yılda az ceza verilmiyor. Yani yüksek bir ceza. Mahkûmiyet alma ihtimali kuvvetle muhtemel ve bu nedenle tutuksuz yargılanması ölçüsüzdür.

Yaklaşık bir yıldır Kadem başta olmak üzere birçok derneğe konuyu aktardık ancak gerekli hassasiyeti göstermediler. Yeni Yeni Şafak gazetesi çalışanı bizimle röportaj yaptı. Belgeleri, evrakları aldılar ancak gazetenin cinsel istismar dosyalarını işlemeyeceğini ifade ederek geri dönüş yaptılar, haberi yayımlamadılar. Mahkeme başkanının tarafsız davranmaması nedeniyle de reddi hakim talebinde bulunduk. Sanık daha önce de 16 yaşında bir çocuğa istismar eyleminde bulunmuş ancak aileler bu konuyu kapatmış ve yargıya intikal ettirilmemiş.”