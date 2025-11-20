Çocuğu soğuk hava deposuna kapattılar

Adana’nın Aladağ ilçesinde bulunan Süleymancılar Cemaati’ne ait kaçak yurtta 2016 yılında çıkan yangında 11’i çocuk 12 kişinin yaşamını yitirmesi hafızalardaki yerini korurken bu sefer cemaatin Kayseri’deki yurdunda yaşanan bir olay yargıya taşındı.

Dokuzuncu sınıf öğrencisi 15 yaşında bir çocuk Süleymancılar Cemaati’ne bağlı olduğu belirtilen Kayseri’deki Özel Mustafa Setenci Ortaöğretim Erkek Öğrenci Yurdu’nda şiddet gördü. Yurtta yatılı olarak kalan çocuk 2024’ün Haziran ayında bir grup tarafından cemaate ait olduğu ifade edilen soğuk hava deposuna kapatıldı. Bir süre soğuk hava deposunda tutulan çocuk daha sonra yurtta kalan ve akranları ile yetişkinlerin de aralarında yer aldığı bir grup tarafından darbedildi, küfürlere maruz bırakıldı, boğazı sıkıldı. Ayrıca çocuğa uygulanan şiddet video kaydına da alındı.

‘SENİ 3’ÜNCÜ KATTAN ATARIZ’

Olayı öğrenen çocuğun babası savcılığa yaptığı suç duyurusunda yaşananları şöyle anlattı:

“Oğlum 2023/2024 eğitim-öğretim yılında Özel Mustafa Setenci Ortaöğretim Erkek Öğrenci Yurdu’nda dokuzuncu sınıf öğrencisi olarak kalmıştır. Oğlum, oradaki diğer öğrencilerin kendisini rahatsız ettiğini belirtmiştir. Bunun üzerine yurt yönetimine bilgi vermeme rağmen, rahatsızlık veren öğrencilere herhangi bir disiplin süreci ve müeyyide bu süre zarfında işletilmemiştir. Eğitim öğretim yılının bitiminden itibaren arkadaşlarından bana sosyal medya üzerinden gönderilen bir videoda 16 Haziran 2024 tarihinde oğlumu darbettiklerini, soğuk hava deposuna kapatıp orada uzun müddet alıkoyduklarını, tehdit ve işkence ettiklerini öğrenmiş bulunmaktayım. Oğluma bu olayı neden bana anlatmadığını sorduğumda, ‘Baba beni tehdit ettiler, eğer bunu ailenle paylaşırsan seni yurdun üçüncü katından aşağı atar, düştü deriz’ dediler. ‘Sene boyunca bana sürekli işkence ettiler, dalga geçtiler, tehdit, küfür ettiler. Bu yüzden sana anlatamadım’ cevabını aldım. Yurt yönetimi ile görüştüğümde bu konuyu kapatmamı, aksi takdirde çocuğumun zarar göreceği, bir geleceğinin olamayacağı şeklinde tehdit söylemleri ile karşılaştım. Oğlumun psikolojisi bozulmuş ve kendisinde büyük travmalar oluşmuştur. Yaşadıklarından dolayı oğlum okula gitmek istememekte ve eğitim-öğretim hayatının dışına çıkmıştır.”

SADECE İKİ SANIK VAR

Başlatılan soruşturmanın ardından Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iki ayrı iddianame düzenlendi. İddianamelerde bir çocuk ve bir yetişkin erkek için ceza talep edildi.

Bir iddianamede 23 yaşındaki Fatih E. adlı sanığın “Çocuğu zorla hürriyetinden yoksun bırakma eziyet etme, sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret” suçundan cezalandırılması istendi. 29 Eylül 2025 tarihinde hazırlanan iddianamede, Fatih E.’nin savunmasında, suçlamayı kabul etmediği gibi mağduru tanımadığını ve mevcut görüntüleri kabul etmediğini söylediği belirtildi. Fatih E.’nin arkadaş arasında şakalaşmış olabileceklerini de ifade ettiği bildirilen iddianamede, şüphelinin eylemi gerçekleştirdiğini gösteren delillerin kamu davası açılması için yeterli olduğu kaydedildi.

Hazırlanan ikinci iddianame ise aynı yurtta kalan ve çocuğu soğuk hava deposuna kilitleyen 15 yaşındaki çocuk B.Ö. hakkında “cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçundan ceza istendi.

***

YARGILANMAYAN İSİMLER

Savcılık soruşturma sürecinde, cemaat mensubu olduğu belirtillen görevlilerden sadece Yurt Müdürü Muhammet Enes P.’nin ifadesini aldı. Enes P. ifadesinde, “Haberim yoktu” dedi. Savcılık ise Enes P. için “delil yetersizliğinden” kovuşturmaya yer yok kararı verdi. Kenan Y. adlı şahsın da kimlik bilgilerinin tespit edilememesi nedeniyle ifadesi alınmadı.