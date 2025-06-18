Çocuğu yaralayan polisin memuriyetine son verildi

Haber Merkezi

Hakkari’de 23 Nisan 2009’da 14 yaşındaki Seyfullah Turan’ı silah dipçiğiyle ağır yaralayan özel harekat polisi Bahadır Turan’ın memuriyetine son verildi.

Hakkari merkezde 23 Nisan 2009’da boş bir arazide arkadaşlarıyla top oynayan 14 yaşındaki Seyfullah Turan’ı uzun namlulu silah dipçiğiyle vurarak ağır yaralayan özel harekat polisi Bahadır Turan’ın memuriyet görevine son verildi.

Bahadır Turan, hakkında "nitelikli yaralama" suçundan verilen 6 yıl 3 ay hapis cezası Yargıtay tarafından onanmıştı. Yargıtay’ın 9 Eylül’de verdiği karar üzerine polis Turan, 21 Ekim’de tutuklandı. Üç ay sonra tahliye olan Polis Turan’ın memuriyet görevine son verildi. MA’nın haberine göre, İçişleri Bakanlığı’nın görevden alınma yazısında, "İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü emrinde polis memuru olarak görev yapmaktayken, kasten yaralama suçu nedeniyle yargılandığı dava neticesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nu 98 maddesi gereğince Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından görevden alınmıştır" denildi.