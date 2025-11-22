Çocuğun harçlığı vakfa aktı

Gökay BAŞCAN

Laik, bilimsel eğitim ile bağdaşmadığı gerekçesiyle eleştirilen, okullarda Gazze için yapılan kermeslerde toplanan paraların Diyanet Vakfı aracılığıyla gönderildiği ortaya çıktı. Ancak CİMER aracılığıyla gelen yanıtta, ne kadar para toplandığı, Diyanet Vakfı’na ne kadar aktarıldığına ilişkin soru cevapsız kaldı.

ÇEDES kapsamında okullarda düzenlenen Gazze’ye yardım kermesleri, başta Eğitim-İş ve Eğitim-Sen olmak üzere sendikaların ve veli derneklerinin tepkisine neden oldu. Tüm tepkilere rağmen Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) talimatıyla okullarda kermesler kuruldu, yoksulluğun pençesinde okula aç giden öğrencilerin harçlıklarına göz dikildi.

Bir yurttaş, CİMER aracılığıyla, “ÇEDES kapsamında okullarda düzenlenen kermes ve bağış kutularında ne kadar yardım toplandığı ve bu yardımların Gazze’ye ne şekilde ulaştığını” sordu. Ayrıca, güzel sanatlar liselerinde sahnelenen, Türkiye Maarif Modeli ile MEB Bakanı’nın övüldüğü ‘Kim Var?’ oyununun bütçesi ve nereden karşılandığı soruldu.

Sorulara MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından yanıt verildi. Yanıtta, “Kermesler yıl boyu devam edecek olup toplanan paralar okullar tarafından Türkiye Diyanet Vakfı’nın Gazze hesabı üzerinden Gazze’ye ulaştırılmaktadır” ifadelerine yer verildi. Ancak şimdiye kadar düzenlenen kermeslerde ne kadar para toplandığı, Diyanet’e ne kadar aktarıldığı, aktarılanan paranın ne kadarlık bir kısmının Gazze’ye ulaştırıldığına dair bilgi verilmedi. Öte yandan gerici müfredatın ve MEB Bakanı’nın övüldüğü programın maliyeti ve nereden karşılandığına ilişkin soru yanıtsız kaldı.