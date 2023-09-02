Çocuğun kullandığı motosiklet çocuğa çarptı:2 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde, 14 yaşındaki çocuğun kullandığı motosiklet, oyun oynayan 9 yaşındaki çocuğa çarptı. Kazada her iki çocuk da yaralandı.

Kaza, Sarılar Mahallesi, 1035 sokak üzerinde meydana geldi. 14 yaşındaki K.S’nin kullandığı 07 AAJ 072 plakalı motosiklet yol üzerinde oyun oynayan 9 yaşındaki M. C’ye çarptı. Kazada her iki çocuk da yaralandı.

Çocuklar, sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Jandarma trafik ekipleri, motosiklet sürücüsünün sürücü belgesi ve cezai ehliyetinin olmaması nedeniyle babası Mehmet S’ye 8 bin 190 TL idari para cezası uyguladı.