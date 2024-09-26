Çocuğun temel hakkı elinden alındı

Haber Merkezi

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasının üzerinden 2,5 hafta geçerken okullarda yaşanan sorunlar çığ gibi büyüyor. İzmir’in Menemen ilçesinde bir araya gelen Eğitim Sen, Veli-Der ve Tüm Öğrenci Velileri Dayanışma Derneği okullarda yaşanan sorunlara dikkat çekti.

Çocukların en temel hakkının elinden alındığı aktarılan açıklamada, “İktidar temiz ve sağlıklı ortamda eğitim görme, ders araç gereçlerine ücretsiz sahip olma, güvenlik, ücretsiz bir öğün sağlıklı yemek, ücretsiz temiz ve içilebilir su, ücretsiz servis gibi en temel haklar söz konusu olduğunda ya tasarruf tedbirlerini gerekçe gösteriyor ya da ‘kaynak yok’ diyor” ifadeleri kullanıldı.

İktidarın tercihinin sermayeden yana olduğu vurgulanan açıklamada, “Emekçi halkın eğitim, sağlık, barınma, beslenme gibi en temel, en doğal haklarına kaynak bulamayan İktidar, sermayeye para aktarma araçları söz konusu olduğunda kaynak hemen yaratılıyor ve geciktirilmeksizin ödeme yapılıyor” denildi.