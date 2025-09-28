Çocuğun üstün yararı gözetilmeli

Suça sürüklenen çocukları tartışmaya açan AKP iktidarı, çocukların yetişkin gibi yargılanması için düzenlemeye gitmesine tepkiler sürüyor.

Suça sürüklenen çocuklarla ilgili düzenlemelerinde içinde yer alacağı 11'inci Yargı Paket’te yaş artıkça çocuklara uygulanan indirim oranın azaltılması planlanıyor. Mevcut sistemde 12 yaş altındaki çocuklar herhangi bir ceza uygulanmazken 12-15 ve 15-18 yaş aralığında suça sürüklenen çocuklara ceza indirimi uygulanıyordu. Ancak 11’inci Yargı Paketi ile birlikte yaş artıkça indirim oranı azalacak. Böylece özellikle ağır suçlarda çocukların cezai sorumlulukları yeniden şekillenecek.

Suça sürüklenen çocuklara verilen cezaların ağırlaştırılmasına tepki gösteren çocuk hakları savunucuları ise yeni yargı paketi ile birlikte planlanan düzenlemenin uluslararası sözleşmelere aykırı olduğunu vurguluyor. İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi’nden Avukat Fırat Çiçek, “Gündemdeki yasa değişikliği teklifleri yasal çocukluk kavramını tartışmaya açacağı gibi çocuk hapishanelerini olağanlaştırma riski taşımaktadır” dedi.

AĞIR CEZALAR ETKİLİ DEĞİL

Avukat Çiçek, suça sürüklenen çocuklara yönelik yapılacak tartışmaların suç eyleminden önceki sürecin yönetilmesine dair olması gerektiğini vurguladı. Çiçek, “Devletin eğitimden sosyal hizmete, sağlıktan kolluk güçlerine kadar tüm ilgili kurumlarıyla, çocukları suça sürükleyen riskleri önceden fark etmek ve gereken tedbirleri almakla yükümlüğü olduğu ve bu konuda sorumluluğunu yerine getirip getirilmediği tartışılmalıdır” ifadelerini kullandı.

“Gündemdeki yasa değişikliği teklifleri yasal çocukluk kavramını tartışmaya açacağı gibi çocuk hapishanelerini olağanlaştırma riski taşımaktadır” diye konuşan Çiçek, “Çocukların suç eylemi gerçekleştirmesi yalnızca bireysel bir davranış değil; şiddet, ihmal, yoksulluk, sosyal dışlanma, eşitsizlik, ayrımcılık ve eğitimden kopma gibi çok boyutlu hak ihlallerinin, toplumsal ve yapısal etkenlerin sonucudur. Çocuklara yönelik ağır cezalar, ne suç oranlarını azaltmakta ne de yeniden suça sürüklenmeyi engellemekte etkilidir” dedi.

Çiçek son olarak şunları aktardı: “Biz çocuk algısını değiştirmediğimiz sürece hiçbir değişiklik olmaz. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde temel bir ilke var ve bunu herkesin bilmesi gerekiyor: Çocuğun üstün yararı. Bir karar verilecekse veyahut bu konuda bir tartışma yapılacaksa öncelikle öznenin çocuk olduğu ve çocuğun üstün yararı ilkesi çerçevesinde sürecin yürütülmesi gerektiği bilincinde olmalıyız.”