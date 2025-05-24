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Çocuğuna araç kullandıran babaya 21 bin TL ceza

Ajans Haberleri
  • 24.05.2025 16:56
  • Giriş: 24.05.2025 16:56
  • Güncelleme: 24.05.2025 16:56
Kaynak: DHA
Çocuğuna araç kullandıran babaya 21 bin TL ceza

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de oğluna araç kullandıran baba C.Ö.'ye, polis ekipleri 21 bin 656 TL ceza yazdı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada 'Kayseri'de bir adam 10 yaşındaki çocuğuna araç kullandırdı' paylaşımına yönelik çalışma başlattı. Paylaşıma konu araç, tespit edildi. Opluna araç kullandırdığı belirlenen baba C.Ö.'ye 'Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 21 bin 656 TL ceza yazıldı. Psikoteknik raporu alması için İl Sağlık Müdürlüğü'ne sevk edilen C.Ö.'nün aracı trafikten menedildi.

Ayrıca C.Ö. hakkında 'Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' ve 'Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali' suçlarından gerekli adli işlemler başlatıldı. (DHA)

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