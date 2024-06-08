Çocuğuna cinsel istismarda bulunan erkek yakalandı

Manisa'da bir erkek, 2 yıldır sistematik şekilde çocuğunu istismar ettiği suçlamasıyla gözaltına alındı. B.K., isimli erkek işlemlerinin tamamlanmasının ardından hakim karşısına çıkacak.

Manisa'nın Kula ilçesinde 16 yaşındaki çocuğunu sistematik olarak cinsel istismara maruz bıraktığı iddiasıyla aranan 39 yaşındaki B.K. gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Kula'da 16 yaşındaki çocuğunu sistematik olarak cinsel istismara maruz bıraktığı belirtilen B.K., hakkındaki şikayetin ardından kaçtı. B.K., Önceki gün ( 6 Haziran) akşam saatlerinde Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.

2 yıldan fazla süredir 16 yaşındaki çocuğunu cinsel istismara maruz bırakmak suçlamasıyla gözaltına alınan B.K., Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Nöbetçi savcının talimatıyla gözaltına alınan B.K., işlemleri tamamlanmasının ardından hakim karşısına çıkarılacak.