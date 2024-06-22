Çocuğuna cinsel istismarda bulunurken yakalanmıştı: Tahliye edilen erkek yeniden tutuklandı

Bursa'da, otomobilde 15 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunurken jandarma tarafından yakalanıp tutuklanan, kızı ifade değiştirince tahliye olan Gökmen K, hapis istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşmasında yeniden tutuklandı. Mahkeme heyeti, baskı altında ifadesini değiştirdiği değerlendirmesinde bulunduğu R.K.’nin de devlet yurdunda koruma altına alınmasına karar verdi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kızı R.K'ye (15) cinsel istismarda bulunurken jandarma tarafından yakalanıp tutuklandıktan sonra kızının ifadesi değişince tahliye edilen erkek yeniden tutuklandı.

Geçen yıl nisan ayında devriye görevi yapan jandarma ekipleri, şüphe üzerine kontrol ettikleri park halindeki otomobilde, kızına cinsel istismarda bulunan Gökmen K'yi suçüstü yakaladı. Ekipleri görünce pantolonu yukarı çekip fermuarını kapatan Gökmen K., "Ben ne yaptım? Allah benim belamı versin komutanım. Bizi bırakın gidelim. Bir daha böyle bir şey yaşanmayacak" dedi. Olay sonrası, pedagog eşliğinde ifadesi alınan R.K., "Babam, 'Ben başka kadına gideceğim' diyerek bana baskı yapıyordu. Ailemin dağılmasından korktuğum için onun oral yol ile ilişki teklifini kabul ettim. Daha önceden beni otomobil ile boş tarlaya getiriyordu. Sonunda yakalandık" dedi. Gökmen K, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Gökmen K, savcılık soruşturmasında, kızının, “Daha önce verdiğim ifade doğru değil. Babam bana evde baskı yapıyordu. Dışarı çıkmamı istemiyordu. Yakalanınca böyle bir yalan söylemek zorunda kaldım" şeklinde ifade değiştirmesi sonucu tahliye edildi.

Hakkında İnegöl 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, ‘Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Gökmen K.'nin yargılanmasına başlandı.

MAHKEME KIZ ÇOCUĞUNU KORUMA ALTINA ALDI

Sanık Gökmen K.'nin akrabalarının da tanık olarak dinlendiği duruşma sonrası mahkeme heyeti, babasının cinsel istismarına uğradığı öne sürülen kız çocuğunun devlet korumasına alınmasını kararlaştırdı. Kızın baskı altında ifadesini değiştirdiği yönünde değerlendirme yapan mahkeme heyeti, sanığın tekrar tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.