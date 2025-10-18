Çocuğunu özel okula göndermişti: Bakan Tekin imam hatiplere övgüler yağdırdı

İmam hatip okullarının 74. kuruluş yılı kapsamında düzenlenen “Başarılı Uygulamalar Sergisi” Ödül Töreni, İstanbul Büyük Çamlıca Camii 1071 Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Törene Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş’un yanı sıra çok sayıda çok sayıda davetli katıldı.

Kendi çocuğunu özel okula gönderen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin törende bir de konuşma yaptı ve imam hatiplere övgüler dizdi. Tekin şunları söyledi:

“Türkiye'de imam hatip okullarının tarihçesi, Türkiye'nin, demokrasi, hukuk devleti, insan hakları mücadelesinin de bir iz düşümüdür. 2012 yılında yasalaşan 4+4+4 ile beraber imam hatip okulları bir kez daha özgürlüklerine kavuşmuş oldu.”

“MARKA DEĞERİMİZ”

İmam hatip okullarını dünya çapında bir model haline getirmek istediklerini söylediğini hatırlatan Tekin, şunları kaydetti: "Dünyada çok farklı Müslüman ülkelere ya da Müslümanların yaşadığı Batı'daki ülkelere gittiğimizde imam hatip modelini eksik anlattığımızı görüyorum. Dünyanın hiçbir tarafında böyle bir model yok. Yani hem İslami anlamda dini eğitim veren hem de beraberinde pozitif bilimlerde eğitim veren bir model yok. Bu bizim bir marka değerimiz. Bunu uluslararası bir marka haline dönüştürelim. Dünyanın her tarafında bu modelle okullar açabileceğimiz hale getirelim diyorum. Yakın bir zamanda bu konuda da çok farklı ülkelerde örnek teşkil edebilecek okullar açmış olacağız."

Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş ise imam hatip okullarının, nesillerin hem dini hem de beşeri ilimlerde kendilerini geliştirmelerinde sağlam bir zemin olduğunu öne sürdü. Arpaguş, şunları kaydetti:

"Medeniyet değerlerine bağlı, vatanını ve milletini seven, bilgili, erdemli ve ahlaklı bir neslin yetiştirilmesine bu okullar ve fedakar mümessilleri öncülük etmiştir. İmam hatip okulları ve bu okullardan yetişen nesiller, İslam'ın rehberliğinde merhamet medeniyetini yeniden inşa etmek gibi yüce bir idealin vücut bulmuş halidir. İmam hatip nesli, bu kutlu nesil, Müslümanların birlik ve beraberliğini, bütün insanlığın huzur ve selametini amaçlayan büyük bir mefkureyi temsil etmektedir."

Törene, Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla, Milli Eğitim Bakan Yardımcıları Muhammet Bilal Macit ile Celile Eren Ökten, İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Asım Alkan, Din Öğretimi Genel Müdürü Ahmet İşleyen, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.