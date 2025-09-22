Çocuğunu özel okula yollayan Bakan Tekin’e tepki

BirGün, Türkiye’nin en tartışmalı Milliği Eğitim Bakanlarından biri olan Yusuf Tekin’in ortaokul öğrencisi kızını özel okula gönderdiğini ortaya çıkardı. Haber kısa sürede gündem oldu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in kızı bu yıl sekizinci sınıfa başladı. Ancak Tekin, kızını devlet okulunda değil Başkent’in en büyük özel okullarından birinde okutuyor. “Kaynak yetersizliği” gerekçesiyle devlet okullarındaki öğrencilere bir öğün ücretsiz yemek vermeyen Milli Eğitim Bakanı Tekin’in kızının gittiği okulda kahvaltı ve öğle yemeği olmak üzere iki öğün veriliyor. BirGün’ün dün “Bakan Tekin’in çocuğu için tercihi: Özel okul” başlığıyla yayımlanan haberinin ardından sendikacılar, sanatçılar ve siyasetçiler Bakan Tekin’e tepki gösterdi.

"DEVLET OKULLARI ÇOK İYİ DİYE AHKAM KESİYOR"

Sanatçı Sabahat Akkiraz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Herkese devlet okullarının çağ atladığını söyleyen Milli Eğitim Bakanımızın kızı özel okula kaydedilmiş! Şaşırdık mı? Herkese imam hatip tavsiye edenlerin çocukları da Amerika, Avrupa’da okumuyor mu? Sonra çağ atladık, kıskanılıyoruz!” ifadelerini kullandı.

Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim İş) Genel Başkanı Kadem Özbay ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Milli Eğitim Bakanı, kendi çocuğunu temizlik personeli, güvenliği, sağlığı, laboratuvarı, yüzme havuzu, yemekhanesi ve sadece bir öğün değil; sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve ara atıştırmalıkları olan özel okula gönderiyor. Milyonlarca öğrencinin gittiği devlet okulları ise bakımsız bırakılıyor. Yönetici koltukları tarikat ve parti referansıyla dolduruluyor, müfredat çağdışılıkla kuşatılıyor, bir öğün yemek ve temiz su bile çok görülüyor. Bu tabloyu savunan Bakan, bununla da kalmayıp özel okullara mahkûm ettiği, atamasını yapmadığı öğretmene hakaret ediyor; kamuoyuna ‘devlet okulları çok iyi’ diye ahkâm kesiyor. Gönderdiği okul ne kız-erkek ayrı ne de imam hatip. Karma eğitimle, zorunlu eğitimle derdi olan Bakan, kendi çocuğunu tam da bu değerlerle yetiştiren özel bir okula gönderiyor. Kendi çocuklarına sunduklarını, toplumun çocuklarına hak görmeyen; onların hakkını gasp eden, mahrum bırakan, mahkûm eden, mağdur eden bir anlayışla karşı karşıyayız…”

Tüm Öğretmenler Birliği Sendikası’ndan (TÖB-SEN) yapılan açıklamada ise "Bugün Milli Eğitim Bakanı’nın kızının imam hatibe gitmediğini öğrendik. Daha önce de diğer bakan ve milletvekillerinin bir kısmı çocuklarını imam hatibe göndermemişti; Cumhurbaşkanı gibi bir kısmı gönderse de üniversite eğitimleri için yurt dışına göndermek zorunda kaldılar. Peki, imam hatiplere gönderilen halkın çocukları neden ülkede üniversite okuyamadı? Ya da daha doğru bir soru: Neden sınavları kazanamadı? Madem övmeye doyamadığınız, ilmek ilmek yıllardır örmeye çalıştığınız ve çok güvendiğiniz bir eğitim sisteminiz var, o zaman neden kendi çocuklarınız bu sistemin dışında eğitim alıyor?" denildi.

"DİN AĞIRLIKLI EĞİTİM VERMEYEN ÖZEL OKUL"

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Kevser Ofluoğlu da yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "İmam hatipleri dünya markası haline getirmeliyiz' diyen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in çocuğunu Ankara’da dini ağırlıklı eğitim verilmeyen, sosyal imkanları yüksek, hatta yüzme havuzu bile olan bir koleje gönderdiği ortaya çıktı. Yusuf Tekin’e soruyorum: Okulda sabun var mı? Tuvaletler temizleniyor mu? STK dediğiniz cihannüma, menzil, nurcular, hizbullahgiller vs. gibi dini yapılar orada da ders veriyor mu?"