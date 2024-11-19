Çocuğunun boğazına bıçak dayayan babanın ifadesi ortaya çıktı

Çocuğunun boğazına bıçak dayadığı görüntüler ortaya çıkan 32 yaşındaki Şiyar A'nın ifadesi ortaya çıktı.

İzmir'de yaşayan Fatma A.'yı (26) geçimsizlik nedeniyle eşi Şiyar A. 'dan boşanma kararı aldı.

Fatma A., 7 ve 3 yaşındaki çocuklarını eşi Şiyar A.'ya bırakıp, Burdur'a gitti.

Olay, dün öğle saatlerinde meydana geldi.

Şiyar A., eşi Fatma A.'yı görüntülü arayarak çocuğunun boğazına bıçak dayadığı ve eşini tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı.

Durum emniyet birimlerine haber verildi.

İhbarla harekete geçen emniyet ve savcılık ekipleri, baba Şiyar A.'yı Karabağlar ilçesinde gözaltına aldı.

"GÖRÜNTÜLER ESKİ"

Şiyar A., emniyetteki ifadesinde, eşinin kendisini terk ettiğini söyleyerek, görüntülerin eski olduğunu öne sürdü. Şiyar A.'nın ortaya çıkan ifadesi şöyleÇ:

"Eşimle sorunlar yaşıyoruz, beni terk etti. Çocukları vermek istedim, kabul etmedi. Annemin de desteği ile beraber bakıyoruz. Söz konusu görüntüler eski. Eşimle yaşadığım bir tartışma sonucu yaşandı. Çocuklarımı seviyorum, asla zarar vermem"

İfadesinin ardından adliyeye gönderilen Şiyar A., adliyede de "Ben yapmadım" ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, 'baba'dan alınan küçük çocuklar ise devlet korumasına verildi.