Çocuk ajandası

Hazırlayan: Özge DOĞAR

İSTANBUL

TİYATRO

Minik Clara, yılbaşı hediyesi olarak aldığı Fındıkkıran isimli oyuncağıyla özel bir bağ kurar. Görünenin ardındaki güzelliğin ortaya çıkacağı o gece hayalle gerçek arasında, başka dünyalarda büyük serüven başlar. 1800’lerden günümüze gelen bu büyülü halk öyküsü Şehir Tiyatrosu’nda minik izleyicilerle buluşuyor. Çocukların hayal dünyasını zenginleştirecek ‘Fındıkkıran’ oyunu 9, 16 Kasım tarihlerinde Ümraniye Sahnesi’nde.

ATÖLYE

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen ‘Anne-Baba Oyun Grubu Hizmeti’ için başvurular 7 Kasım’a kadar sürüyor.

Anne-Baba Oyun Grubu, çocukların gelişim alanlarını desteklemeyi hedefleyen eğitsel programlar içeriyor. 15 Kasım’da başlayacak ücretsiz program, 8 haftalık periyotlar halinde ve her biri 1 saat süren oturumlar şeklinde ilerleyecek.

Pera Müzesi Öğrenme Programları, ‘Ortak Duygular: Okul ve Kurumlara Rezervasyonlu Atölyeler’ ile 18 Ocak’a kadar okul grupları ve özel gereksinimli bireyleri sanatla buluşturuyor.

Program, rehberli sergi gezileri ve yaratıcı atölyelerle kapsayıcı bir öğrenme ortamı sunuyor. ‘Yapıtlar’ sergisi kapsamında düzenlenen atölye çalışması, eserlerin yarattığı duyguları merkeze alarak eğitici ve ilham verici bir ortam yaratıyor. Özel gereksinimli bireyler için hazırlanan uygulamalar erişilebilir bir sanat deneyimi sağlıyor.