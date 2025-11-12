Çocuk ajandası

Hazırlayan: Özge DOĞAR

İSTANBUL

ATÖLYE

Deneysel Yaratıcı Karakter Oluşturma Atölyesi yediden yetmiş yediye her yaş grubuna hitap eden, hayal gücünü ve sanatsal ifade biçimlerini özgürleştiren bir sanat deneyimi. Sanatçı Seydi Murat Koç’un önderliğinde gerçekleşen bu atölyede, katılımcılar önce ekolin adı verilen renkli mürekkeplerle kâğıda rastgele lekeler bırakır. Daha sonra, bir pipet yardımıyla bu mürekkep lekelerini diledikleri yöne üfleyerek özgün formlar oluşturmaları sağlanır. Oluşan soyut şekiller, katılımcıların hayal dünyasında farklı karakterlere dönüşür. 16 Kasım Pazar günü saat 14.00'te İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek bu atölye, her yaştan katılımcıya sanatsal keşifler yapma fırsatı sunarken, hayal gücünü serbest bırakma ve farklı bakış açıları geliştirme imkânı tanıyor.

TUR

Unseen Kids, Zorlu PSM’in sahne arkasındaki büyülü dünyasını çocuklara açıyor. 8-12 yaş arasındaki katılımcılar, bu özel tur sırasında kendilerini gizemli bir bulmacanın içinde buluyor. Tur boyunca, kulaklarına fısıldayan esrarengiz bir sesin yönlendirmesiyle, adım adım Zorlu PSM’nin perde arkasındaki sırlarını keşfetmeye başlıyorlar. Böylece sadece bir mekânı değil, bir hikâyeyi deneyimliyor, keşfetmenin heyecanını yaşıyorlar. 15-16 Kasım saat 13.00'te Zorlu PSM'de.

YARIŞMA

6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin her yıl yoğun ilgi gösterdiği Zeynep Cemali Öykü Yarışması'nın 2026 başvuruları başladı. Edebiyatımıza yeni öykücüler kazandırmayı amaçlayan ve gençleri edebiyata yakınlaştıran yarışmanın bu yılki teması: Mutluluk. Günışığı Kitaplığı yayıncılıktaki 30. yaşını kutlayacağı 2026'da gençleri 'mutluluk' öyküleri yazmaya davet ediyor. Yarışma için son başvuru tarihi ise 6 Mayıs 2026. Seçici kurulda bu yıl Figen Şakacı, Füsun Çetinel, Lal Laleş, Suat Duman ve Dr. Müren Beykan yer alıyor.