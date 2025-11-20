Çocuk Ajandası

Hazırlayan: Özge DOĞAR

ATÖLYE

Ailece İleri Dönüşüm Atölyeleri (4-8 yaş)

Akbank Sanat Çocuk Atölyeleri yeni dönemde de doğadan, edebiyattan, mimariden ve teknolojiden ilham alan içerikleriyle çocuklara sanatın ilham verici dünyasını keşfetme fırsatı sunmaya devam ediyor. Bütün ailenin birlikte katılabileceği İleri Dönüşüm Atölyesi'nde ebeveynler çocuklarıyla birlikte üretmenin keyfini paylaşıyor. Ailece İleri Dönüşüm: Mozaik Atölyesi’nde çocuklar ve aileleri, farklı boyut ve renkteki atık malzemeleri hayal güçleriyle birleştirerek özgün mozaik eserler tasarlıyor. Ailece İleri Dönüşüm: Heykel Atölyesi’nde ise geri dönüşüm için biriktirilen plastik şişeler eğlenceli ve renkli heykellere dönüşüyor; yetişkinler çocuklarının asistanı olarak bu yaratıcı sürecin parçası oluyor.

Ailece İleri Dönüşüm Heykel Atölyesi (4-8 Yaş) 30 Kasım saat 12.00'de Sakıp Sabancı Müzesi'nde.

Ailece İleri Dönüşüm Mozaik Atölyesi (4-8 Yaş) 30 Kasım saat 14.00'te Sakıp Sabancı Müzesi'nde.

TİYATRO

Ağrı Dağı Efsanesi (13+Yaş), kapısına gelen atı geri vermeyerek geleneğine sahip çıkan Ahmet'le, atın ve bölgenin yönetiminde söz sahibi Mahmut Han'ın kızı Gülbahar'ın hikâyesi, Yaşar Kemal'in usta kalemiyle Ağrı Dağı Efsanesi'ne dönüşmüştür. İBB Şehir Tiyatroları'nın sergilediği oyunda Arda Alpkıray, Ayşe Günyüz Demirci, Besim Demirkıran, Can Tarakçı, Cihan Kurtaran, Emrah Can Yaylı, Emre Yılmaz, Ertan Kılıç, Hakan Örge, Murat Üzen, Özge Midilli, Serkan Bacak, Uğur Dilbaz, Yeliz Şatıroğlu, Zeynep Ceren Gedikali rol alıyor. Yiğit Sertdemir'in uyarlayıp ve yönettiği oyun 20-22 Kasım arasında Ümraniye Sahnesi’nde.