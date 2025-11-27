Çocuk ajandası

Hazırlayan: Özge DOĞAR

İSTANBUL

• FESTİVAL

Bebekler ve Çocuklar için Uluslararası Sanat Festivali 'Atta Festival' 9. Edisyonu ile 30 Kasım'a kadar İstanbul’un her iki yakasında yer alan farklı mekânlarda etkinliklerine devam ediyor. Festival 0-2 yaş bebeklerden, 3-6 yaş ve 6-12 yaş aralığındaki farklı yaş gruplarına hitap eden bir program sunuyor.

Festival çocukların sanat ve kültür haklarından yola çıkarak, tüm sanat ve performans biçimlerinin yanı sıra teknolojik ve interaktif içeriklere de yer veriyor.

Festival bu yıl Kuzey ve Baltık ülkelerini odağına alıyor. Bu kapsamda çocuklara yönelik tiyatro, dans ve sirk performansları ile tanınan kuzey ülkeleri ile bu alanda öne çıkan Baltık ülkelerinden nitelikli performanslar, atölyeler ve paneller çocuklar ve yetişkinlerle buluşuyor.

• KİTAP

Yapboz Şampiyonu, Çınar Yayınları (10 yaş üzeri)

İkiz kardeş olan Warren ile Bennie yeni taşındıkları şehirde yeni okula başlamışlardır. Uyum sağlamak o kadar kolay değildir, özellikle tüm gözler onların üzerindeyken. Down sendromlu kardeşi Bennie ile ilgilenirken on bir yaşındaki bir çocuk olmayı unutan Warren’ın sabrı bir gün taşar. Artık üzerindeki bakışlardan usanmıştır ve 'normal' bir çocuk olmak ister. Arkadaşlarıyla oyun oynamak, gezmek ve eğlenmek… Kendini Bennie’den soyutlayan Warren, kardeşinin ilgi odağı olmaması için katılacağı yetenek yarışmasını sabote etmeye kalkışır. Bennie’nin hızlı yapboz yapma yeteneğini sergilemesini engelleyecek, böylece sıradan biri olacaktır; “Bennie’nin kardeşi Warren” değil. Ancak işler planlandığı gibi gitmez ve Warren kimlik arayışında yaptığı hataları düzeltmenin bir yolunu bulmak zorundadır, hem de çok geç olmadan.