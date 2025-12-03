Çocuk Ajandası

Hazırlayan: Özge DOĞAR

İSTANBUL VE İZMİR

ATÖLYE

İzmir Büyükşehir Belediyesi, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yaparak Renkli Harfler Projesi’ni hayata geçirdi. İzmir’de okuma yazma güçlüğü yaşayan çocukların becerilerini geliştirmek ve okuma kültürünü yaygınlaştırmak, sınıf öğretmenliği bölümünde okuyan öğrencilere de mesleki deneyim kazandırmak amacıyla başlatılan proje Buca Kadın ve Çocuk Kütüphanesi’nde başladı. Renkli Harfler, 3 ay boyunca etkinlikler ve ebeveyn destek atölyeleri ile devam edecek.

ATÖLYE

Arter’in eğlendirici ve öğretici atölyeleri devam ediyor. Farklı yaş gruplarından çocukları çağdaş sanatı keşfetmeye, yorumlamaya ve kendi eserlerini üretmeye davet eden atölyeler 5 Aralık’ta 'Tıkırtılı Çalgılar', 13 Aralık’ta 'Taşlar Bize Ne Anlatır?', 20 Aralık’ta 'Sanat İçinde Oyun', 27 Aralık’ta ise 'Hayalimdeki Heykel' ve 'Sanat Küpüm' başlıklarıyla gerçekleşecek. Arter’in sergileriyle şekillenen atölyelerin biletleri İstanbul Beyoğlu'ndaki binadan temin edilebilir.

MÜZE

İstanbul Modern’in 'Okul Öncesi Müzede' programı, fiziksel ve zihinsel gelişim bakımından en hızlı değişim dönemlerinden olan erken çocukluk dönemine odaklanıyor. Ücretsiz program çocuklara sanat yapıtlarıyla bir arada yaratıcı öğrenme deneyimleri sunuyor. Program, çocukların eğitmen rehberliğinde İstanbul Modern’in koleksiyon sergisindeki Fahrelnissa Zeid, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Nuri İyem, Semiha Berksoy, Orhan Peker ve İhsan Cemal Karaburçak’ın çalışmalarından oluşan altı sanat yapıtını incelemesiyle başlıyor, sanattan ilham alan yap-boz, portre tamamlama, eşleştirme, ses ve doku keşfetme gibi oyunlarla devam ediyor. 4-6 yaş grubu çocuklar ve 2-3 yaş grubu çocukların ebeveynleriyle katılabileceği programa çevrimiçi kayıt yaptırılabilir.