Çocuk Ajandası

Hazırlayan: Özge DOĞAR

İSTANBUL-ANKARA

ATÖLYE

İş Sanat aralık bu ay İstanbul ve Ankara’daki müzelerinde farklı yaş gruplarına yönelik ücretsiz atölyeler düzenliyor. Çocukları sanatla, doğayla ve mimariyle tanıştıran atölyeler, aynı zamanda mozaik, heykel, kolaj ve eskiz gibi farklı üretim teknikleriyle hayal güçlerini, yaratıcılıklarını ve el becerilerini destekliyor.

Beyoğlu’ndaki Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin atölyeleri, çocukları sanatçılar ve eserleriyle buluştururken, çağdaş dijital uygulamaları tanıma fırsatı sunuyor. Ankara Ulus’taki İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nin atölyelerinde ise yılbaşı coşkusu hissedilecek. Atölyelere müzenin “Tat ve Sanat” isimli sergisindeki eserleri izleyerek başlayacak olan minik sanatseverler, “Yeni Yıl Hatıra Çerçevem” ve “Yeni Yıl Objeleri: Kartpostal Tasarımı” atölyelerinde, inceledikleri sanat eserlerinden ilham alarak kendi tasarımlarını ortaya koyacaklar. Hafta sonları bireysel katılımlı olarak düzenlenen atölyelere okul grupları da katılabiliyor.

TİYATRO

HANSEL VE GRATEL’İN YEŞİL YOLCULUĞU - RENK SAHNE (4-9 YAŞ ARASI)

Hansel ve Gretel Kardeşler, arkadaşları Adel ile ormandaki büyük ve rengârenk kuşu görmek isterler. Hansel, her zamanki gibi çakıl taşlarını atmak yerine elindeki ekmek kırıntılarını atınca macera, öğreti ve eğlence dolu bir yolculuğa dönüşür. Kardeşler bu yolculukta ön yargılı olmamayı öğrenecek, doğada yönlerini bulmaya dair bilgilerini hatırlayacak, ‘iyi’ ve ‘kötü’ hakkında kendilerini sorgulayacak; eğlenceli anlar yaşayacak ve evlerinin yolunu kendilerine güvenerek bulacaklar. “Dünyada kötülüklerin de olduğu ama neden hep iyi kalmamız gerektiğini” eğlenceli bir dil ve macera dolu bir oyunla anlatan Hansel ve Gretel’in Yeşil Yolculuğu 14 Aralık Pazar günü saat: 12.30’da Mustafa Saffet Kültür Merkezi’nde sergilenecek.